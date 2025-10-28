Ruter varslet Samferdselsdepartementet – Kina-busser kan stoppes

– I teorien kan bussene stoppes eller gjøres ubrukelig av produsenten, sier Arild Tjomsland til Aftenposten.

Han står bak Lion Cage-prosjektet, hvis opprinnelige formål var å finne datalekkasjer fra en kinesisk elbil. I testene tar de kjøretøyene med ned i en gruve for å isolere datasignalene.

Ifølge avisen har Ruter omtrent 300 kinesiske elbusser i trafikk, med flere på vei. Ruter har varslet Samferdselsdepartementet, men Ruter-sjefen sier testene gikk bedre enn fryktet.

– Vi ønsket å gå fra spekulasjon til innsikt. Og jeg må faktisk si at funnene ikke er så ille som jeg hadde fryktet, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Testen fant at den kinesiske produsenten ikke hadde tilgang til kameraene på utsiden og innsiden av bussen, fordi de ikke er koblet til internett. Men den kan altså stoppes gjennom en boks med et simkort, som Yutong har direkte tilgang til.

I en pressemelding skriver Ruter at de kan koble bussen av internett ved å fjerne simkortet.

– Etter denne testingen går Ruter fra bekymring til konkret kunnskap om hvordan vi kan bygge inn sikkerhetssystemer som beskytter oss mot uønsket aktivitet eller hacking av bussens datasystemer, Jenssen i pressemeldingen.