Russlands framrykking i Ukraina går stadig raskere, viser data fra ISW

Russland tar kontroll over stadig mer ukrainsk territorium, og framrykkingen har akselerert måned for måned siden mars.

To innbyggere i Kyiv holder rundt hverandre etter at en boligblokk ble truffet i et russisk angrep der det ble brukt både en rakett og droner. Bildet ble tatt 17. juni. Foto: Jefrem Lukatskyj / AP / NTB

Verden