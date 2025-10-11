Russlands ambassadør til Norge, Nikolaj Kortsjunov, skryter av Donalds Trumps innsats for fred, og mener årets fredspristildeling er å blande seg inn i Venezuelas indre anliggende. Her er han på vei til audiens hos Kongen i november i fjor. Ole Berg-Rusten / NTB

Den russiske ambassadøren i Oslo, Nikolaj Kortsjunov, anklager Nobelkomiteen for å «blande seg inn i Venezuelas indre anliggender» ved å tildele fredsprisen til Machado.

Ambassadøren sier årets fredspristildeling viser at Nobelkomiteen nå først og fremst belønner «demokratikjempere fra ikke-vestlige land».

– Dette er resultatet av en bevisst forvrengning av kriteriene i Alfred Nobels testamente, sier Kortsjunov til det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Bruker for mye penger på forsvar

Han anklager videre Nobelkomiteen for å «blande seg inn i Venezuelas indre anliggender» og for å bidra til å «eskalere situasjonen i Karibia».

Komiteen, sier han, består av «tidligere norske politikere av middels rang» og fungerer som «et lydig verktøy for Vestens opportunistiske narrativer».

– Som vi alle er fullstendig klar over, har Machado ikke bidratt til å styrke vennskapet mellom nasjoner, redusere armeer eller avholde fredskongresser, sier Kortsjunov.

Ambassadøren minner også om at Norge, ifølge ham, har mistet enhver rett til å dele ut fredspriser, fordi Norge etter hans oppfatning bruker for mye penger på forsvar og støtter Ukraina.

Skryter av Trump

– Oslos militaristiske blokkpolitikk gir ikke nordmenn den moralske retten til å avgjøre hvem som er verdig anerkjennelse for sitt bidrag til å styrke freden, sier Kortsjunov.

I intervjuet får også tidligere og nåværende amerikanske presidenter plass. Kortsjunov mener Donald Trump har «oppnådd ubestridelig suksess» i arbeidet for fred, i motsetning til Barack Obama, som fikk prisen «på forhånd» i 2009.

At Trump ikke fikk prisen i år tilskriver ambassadøren europeernes «manglende entusiasme» for republikaneren. Ifølge Kortsjunov forsøker europeiske land å «vente ut Trumps andre periode» og «legge kjepper i hjulene» for hans initiativer.

