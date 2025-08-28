Russland ut mot gjeninnføring av sanksjoner mot Iran

Russlands FN-ambassadør Dmitrij Poljanskyj sier at europeerne ikke har noe juridisk grunnlag for å gjeninnføre sanksjonene.

Storbritannia, Frankrike og Tyskland sendte torsdag et brev til Sikkerhetsrådet der de varslet at de vil gjeninnføre sanksjoner mot Iran om 30 dager om ikke Iran kommer med nødvendige innrømmelser om sitt atomprogram.

Russland og Kina klargjorde samme dag et resolusjonsforslag til Sikkerhetsrådet om å forlenge atomavtalen med Iran i seks måneder og oppfordre alle parter i avtalen til å gjenoppta forhandlinger.

Russland, Kina og de tre europeiske landene, samt USA og EU, sto bak atomavtalen med Iran i 2015, men USA trakk seg fra avtalen etter at Donald Trump ble president første gang.