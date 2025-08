Russland skal være i ferd med å gå tom for selv gammelt sovjetisk utstyr.

Ifølge Financial Times har mengden militært utstyr sendt til frontlinjene i Ukraina blitt så kraftig redusert at forsendelsene ikke har vært mindre siden før fullskala invasjonen av landet i februar 2022.

Til tross for dette advarer Franz-Stefan Gady, militæranalytiker ved Institute for International Strategic Studies, mot å konkludere med at dette medfører en redusert militær kapabilitet. Dette er fordi russisk krigsstrategi på sikt har utviklet seg til å ikke være like avhengig av store og tunge kjøretøy, som mye av lasten tidligere har bestått av.