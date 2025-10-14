Den russiske milliardæren Mikhail Khodorkovskij har levd i eksil siden 2013. Russisk sikkerhetstjeneste anklager ham nå for å ha etablert en «terroristorganisasjon». AP / NTB

Khodorkovskij tjente seg på 1990-tallet styrtrik på olje og gass og regnes som en av Russlands rikeste menn, om ikke den aller rikeste.

Han er en krass kritiker av president Vladimir Putin og har tidligere ikke lagt skjul på politiske ambisjoner.

I 2003 ble Khodorkovskij pågrepet og dømt til fengsel for skattesnusk i en rettssak mange vestlige land omtalte som politisk motivert.

I 2013 ble senere ble han benådet av Putin og har siden levd i eksil. Han er fortsatt en uttalt kritiker av Putin.

FSB anklager ham nå for å ha etablert en «terroristorganisasjon» og for å planlegge å styrte Putin.

Det er uklart hvilken organisasjon FSB sikter til, men i 2023 møttes Khodorkovskij og rundt 50 andre kjente og velstående eksil-russere i Berlin. Der undertegnet de et opprop som stempler Putin som «kriminell» og som tar til orde for «å eliminere» den russiske presidenten.