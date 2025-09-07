– Russland håner diplomatiet, tramper på folkeretten og dreper vilkårlig

Røyk stiger fra regjeringsbygningen som ble truffet av et russisk angrep i Kyiv natt til søndag. Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

– For første gang i løpet av krigen har hovedbygningen til Ukrainas regjering blitt ødelagt av fiendens angrep, sa Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko i en uttalelse søndag morgen.

Det er taket og de øverste etasjene som er ødelagt, sa Svyrdydenko. Hun takket brannvesenet for jobben med å slukke brannen i bygningen, og fastslo at «den russiske terroren ikke vil stoppe den ukrainske regjeringens arbeid».

– Det er åpenbart at Russland ikke ønsker fred, fortsatte Svyrdydenko som også benyttet anledningen til å be om flere sanksjoner og bedret luftvern i Ukraina.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sa at det brøt ut brann i regjeringsbygningen i sentrum etter at angrepet startet med droner, etterfulgt av raketter.

Droner

Ifølge Ukrainas luftforsvar angrep Russland landet med 805 droner og 13 raketter i løpet av natten.

Det er det høyeste antallet hittil i krigen, ifølge luftforsvaret.

Russlands forsvarsdepartement sier i en uttalelse at angrepene bare var rettet mot militærrelaterte mål og infrastruktur.

Et droneangrep i Kyiv tok livet av spedbarnet og en ung kvinne, skriver Klitsjko på Telegram. Over et titall andre ble såret, ifølge politiet.

Zelensky: – Må sikre passende reaksjon



Ukrainas president Vlodomyr Zelenskyj opplyste senere på dagen at fire personer og minst 44 andre ble skadet i angrepet, som han har fordømt og kaller angrepet for hensynsløst.

– Slike drap, spesielt nå når genuint diplomati kunne ha startet for lenge siden, er bevisste forbrytelser som bare forlenger krigen. Washington har gjentatte ganger advart om at sanksjoner vil følge hvis samtaler blir nektet. Vi må fullt ut implementere alle avtaler som er inngått i Paris, skrev Zelenskyj på Telegram som svar på de nylige russiske angrepene.



Zelenskyj skriver også i en melding på Telegram at han i etterkant av angrepet har vært i kontakt med Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Vi koordinerte diplomatiske tiltak, neste skritt og kontakt med partnere for å sikre en passende reaksjon. Sammen med Frankrike forbereder vi nye tiltak for å styrke forsvaret vårt, skrev Zelenskyj.

Sterk støtte fra Europa

Mange andre europeiske ledere har også vært ute for å fordømme angrepet, og sagt at det viser Russland og Putins virkelige intensjoner.

– Disse feige angrepene viser at Putin tror han kan handle ustraffet, og at han ikke er seriøs når han snakker om fred. Nå, mer enn noen gang, må vi stå fast i vår støtte til Ukraina og dets suverenitet, uttalte Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC.

Også president Macron, EU-toppene Ursula von der Leyen og Antonio Costa, og en rekke utenriksministere har fordømt angrepet.

– Med disse angrepene håner Russland diplomatiet, tramper på folkeretten og dreper vilkårlig. Europa står, og vil fortsette å stå, fullt og helt bak Ukraina, sier von der Leyen.

Ursula von der Leyen og Emmanuel Macron har begge fordømt nattens angrep på Ukraina Foto: LUDOVIC MARIN / AFP / NTB

– Vi må holde den samme kursen, styrke Ukrainas forsvar og øke presset på Russland gjennom ytterligere sanksjoner, i tett koordinering med våre allierte og partnere, la EU-rådets president Costa til.



Fordømmer angrepet



Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fordømmer det russiske angrepet mot Ukraina natt til søndag.

– I går kveld gjennomførte Russland et av sine største angrep på Ukraina, med hundrevis av droner og raketter. Igjen er det sivile som lider, skriver Eide i en uttalelse på X søndag formiddag.

Russland gjennomførte i løpet av natten sitt til nå største luftangrep mot Ukraina under krigen. Hovedbygningen til den ukrainske regjeringen i Kyiv ble ødelagt, og fire personer ble drept på landsbasis.

– En ny natt med omfattende russiske rakett -og droneangrep mot Kyiv. Norge fordømmer drap på sivile og omfattende skader på infrastruktur, skriver Støre på X søndag ettermiddag.

Boligblokk

I Svjatosjynskyj-distriktet i vest ble flere etasjer i en ni etasjers boligblokk delvis ødelagt, ifølge Klitsjko og nødtjenestene.

Fallende dronedeler utløste også branner i en 16-etasjers boligblokk og to ni etasjers bygninger.

– Russland angriper bevisst sivile mål, sa Timur Tkatsjenko, leder for hovedstadens militæradministrasjon, på Telegram.

Andre byer rammet

Også andre deler av Ukraina ble rammet. I Dnipropetrovsk ble en mann drept og flere andre såret, ifølge lokale myndigheter.

I Sumy-regionen ble en person drept, sa lokale myndigheter der sent lørdag.

Flere titalls eksplosjoner rystet Krementsjuk, og deler av byen mistet strømmen, opplyste ordfører Vitalij Maletskyj.

I Kryvyj Rih var angrepene rettet mot transport- og byinfrastruktur, men ingen skader ble rapportert, ifølge Oleksandr Vilkul, leder for den lokale militæradministrasjonen.

I den sørlige byen Odesa ble sivil infrastruktur og boligblokker skadet, og det brøt ut branner i flere bygninger, sa guvernør Oleh Kiper.

Brannvesenet jobber med å slukke en brann etter et angrep i Kyiv natt til søndag. Jefrem Lukatskyj / AP / NTB

Det ligger tykk røyk over Kyiv søndag morgen. Jefrem Lukatskyj / AP / NTB