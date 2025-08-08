Russland-forsker om Trump-møte: – Spiller på Trumps forfengelighet

Russlands president Vladimir Putin skal etter planen møte USA-president Donald Trump i løpet av de neste dagene. Den russiske presidenten her fra en tidligere anledning. Foto: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / AP / NTB

Etter at USAs utsending Steve Witkoff møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag begynte det å komme meldinger om et potensielt møte mellom Putin og USAs president Donald Trump.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket også med Trump onsdag og uttalte i etterkant at han tror Russland er mer tilbøyelige til å gå med på en våpenhvile enn før.

Det tror imidlertid ikke seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Det er fortsatt uaktuelt for Kreml å møte Trumps ultimatum ved å si ja til full våpenhvile, sier Wilhelmsen til NTB.

– Har blitt skuffet tidligere

I et intervju med New York Post sier den amerikanske presidenten at han ikke kan si sikkert hvor nær han var ved å overbevise Russland om en full våpenhvile.

– Jeg har blitt skuffet tidligere, sa han.

Samtidig sa han at han ikke var sikker på hvorvidt Putin bare holder ham på gress, noe Wilhelmsen også mener kan være tilfelle.

– Hver gang Trump har forsøkt å presse Putin til å inngå en full våpenhvile før forhandlinger, så slenger den russiske presidenten ut et nytt forslag som ikke innebærer en full våpenhvile. Det drar i stedet ut tiden og presser Trump til å høre Kremls syn, sier Wilhelmsen.

Mulig våpenhvile i luften

Trump har gitt Putin frist til fredag med å ta grep for å få til våpenhvile i Ukraina. Det er ventet at USA kommer til å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland dersom det ikke skjer framgang innen da.

– Kreml snakker til Trumps forfengelighet med et sånt toppmøte, sier Wilhelmsen.

Et toppmøte innebærer ifølge Wilhelmsen at Trump er i sentrum for å løse Ukraina-konflikten, som var hans ambisjon i utgangspunktet.

I stedet tror hun det er mer realistisk å håpe på en våpenhvile i luften, som Kreml også potensielt kan bruke til å unngå de varslede sanksjonene som kan komme på fredag.

– Det er noe helt annet enn en full våpenhvile, som Ukraina og USA har ønsket seg, men det er også på en måte å gi noe, som Kreml nok skjønner at de er nødt til for ikke å «miste» Trump til Ukraina, sier Wilhelmsen.

Fire russiske krav

Tidligere denne uken uttalte også USAs utenriksminister Marco Rubio at de for første gang har konkrete eksempler på hva Russland vil be om for at krigen skal avsluttes.

– Vi forstår nå bedre under hvilke omstendigheter Russland vil avslutte krigen, sa Rubio, og opplyste samtidig at viktige momenter for å få slutt på krigen handler om landområder.

Rubio sa ikke noe mer om hva Russland trenger, men Wilhelmsen tror det kan handle om fire punkter.

Wilhelmsen trekker fram russiske ønsker om utelukkelse av ukrainsk Nato-medlemskap, et demilitarisert Ukraina, de allerede okkuperte landområdene i Ukraina og språklige rettigheter for russisktalende i Ukraina som sannsynlige russiske krav.

– Det er i alle fall disse kravene som gjentas fra russisk side den siste tiden, sier Wilhelmsen.

Møtet mellom Trump og Putin er ventet å skje i løpet av de neste dagene.

USA-president Donald Trump har satt en frist for fred for Russland som løper ut fredag. Foto: Alex Brandon / AP / NTB