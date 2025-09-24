Russland-forsker etter Trump-utspill: – Fryktelig farlig

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Nupi understreker at det er svært viktig at det etableres kontaktpunkter mellom Russland og Nato for å unngå at krigen eskalerer ved en misforståelse. Heiko Junge / NTB

I møte med pressen tirsdag kom Trump med flere oppsiktsvekkende uttalelser om Ukraina-krigen. Ikke bare fastslo han at han nå mener Ukraina kan vinne krigen med Natos hjelp. Han svarte også ja da en journalist spurte ham om Nato-land bør skyte ned russiske fly som entrer deres luftrom.

– Utspillet Trump kommer med om at det er bare å skyte russiske fly ned, er et veldig, veldig dårlig råd i denne situasjonen, sier Russland-forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

Hun viser til at det er én ting som tross Russlands blodige krig mot Ukraina har vært litt beroligende de siste tre og et halvt årene: At både Russland og Nato har vært «ganske påpasselige» med ikke å bidra til at krigen eskalerer til en Russland-Nato-krig.

Kjernevåpenmakter

– Det er jo ille for Ukraina at de blir slagmarken og offeret, men det har tross alt vært noe positivt i den tilbakeholdenheten, sier hun og understreker at både Russland og Nato-landene er kjernevåpenmakter.

– Derfor er den situasjonen som har oppstått i luftrommet i Polen, i Baltikum, og med russiske krenkelser av luftrommet også i nordområdene, en veldig farlig utvikling, sier Wilhelmsen til NTB.

Den siste tiden har både Polen, Romania og Estland meldt om enten russiske droner eller kampfly i sine luftrom. I tillegg kommer dronene over Københavns lufthavn Kastrup, der danske myndigheter ikke utelukker russisk involvering. Ifølge regjeringen har russiske fly også krenket norsk luftrom tre ganger i år.

Nato har uttalt at de oppfatter krenkelsene som en provokasjon fra russisk side, og at det nå må komme en tydelig markering av at Nato vil forsvare sitt eget territorium.

– Må unngå misforståelser

Ifølge Wilhelmsen er Nato-landenes markering forståelig, men hun etterlyser mer innsats for å etablere direkte kontaktkanaler mellom Nato og Russland. Uten det, er faren for misforståelser stor, understreker hun.

– Det er problematisk at det tilsynelatende er lite oppmerksomhet rundt det å etablere direkte kontaktkanaler for å unngå at man havner i en direkte konflikt. Så tett på som partene er nå, kan det fort oppstå misforståelser. Utspillet Trump kommer med om at det er bare å skyte russiske fly ned, er et veldig, veldig dårlig råd i denne situasjonen, sier hun.

Samtidig utelukker hun ikke at Trumps utspill kan føre til at EU-landene får «en mer akutt situasjonsforståelse av hvor farlig dette kan bli», og at de og Nato-sjefen Mark Rutte vil gjøre mer for å etablere direkte kontaktpunkter med Russland.

– Brukes som propaganda

På spørsmål om hvordan hun tror Russland tolker Trumps utspill, understreker hun at dette er noe vi ikke vet. Men hun er helt sikker på at Natos snakk om flere avskrekkingstiltak, blir brukt som propaganda og bevis for at Nato har offensive intensjoner overfor Russland.

– De bruker det inn i det som nærmest er deres konspirasjonsteori om at Nato egentlig er ute etter å omringe og nedkjempe Russland. Men hvorvidt de egentlig er interessert i at dette skal eskalere til en mye farligere situasjon, det vet vi ikke. Og derfor bør man forsøke å etablere direkte diplomatisk kontakt utenfor offentlighetens lys, mener Julie Wilhelmsen.