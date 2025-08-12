Russiske styrker rykker raskt fram i Donetsk

Russiske styrker har de siste dagene rykket raskt fram øst i Ukraina, ifølge flere kilder. Dette bildet ble tatt i Druzjkivka etter et russisk angrep sist helg. Foto: Ukraine's 24th Mechanized Brigade / AP / NTB

Ifølge ukrainske DeepState har de russiske styrkene rykket opptil 10 kilometer fram de siste dagene og nærmer seg nå Dobropillja fra flere kanter.

Ifølge den finske militæranalytikeren Pasi Paroinen, som er tilknyttet Finland-baserte Black Bird Group , har den russiske framrykkingen skjedd svært raskt.

Ifølge ham har russiske styrker brutt gjennom frontlinjen og de siste tre dagene rykket fram rundt 17 kilometer.

– De fremste russiske enhetene har angivelig nådd Dobropillja og Kramatorsk-veien, og russiske infiltrasjonsgrupper er også rapportert nær selve Dobropillja, skriver han på X.

Gjør krav på

Russland gjør krav på hele Donetsk-regionen, og de siste dagers framrykking skjer i forkant av fredagens møte mellom USAs president Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin i Alaska.

Ifølge ubekreftede meldinger har Putin fortalt Trump at han i bytte mot en fredsløsning i Ukraina krever at regjeringen i Kyiv gir slipp på den delen av Donetsk-regionen som Russland ennå ikke har erobret.

Ukraina må i så fall oppgi de fire såkalte festningsbyene Slovjansk, Kramatorsk, Druzjkivka og Kostjantynivka.

President Volodymyr Zelenskyj har offentlig avvist ideen om å avstå territorium til Russland som et ledd i en fredsløsning og understreket at enhver avtale må være rettferdig.

– Delvis sammenbrudd

Kreml har ikke kommentert meldingene om den siste russiske framrykkingen i Donetsk, men Putins tidligere rådgiver Sergej Markov sier at ukrainsk soldatmangel har ført til «et delvis sammenbrudd langs fronten» der.

Ifølge Markov har Ukraina omgruppert elitestyrker i et forsøk på å stanse den russiske framrykkingen, og ukrainske militærbloggere og det russiske nyhetsbyrået Interfax melder det samme.

– Dette gjennombruddet er som en gave til Putin og Trump under forhandlingene, sier Markov.