Russisk soldat har søkt asyl i Norge

Det bekrefter forsvarer Trond P. Biti overfor Dagbladet.

– Han har søkt asyl, og jeg regner med at han kommer til å gjennomgå en ordinær asylprosess, sier Biti.

Også politiet bekrefter at mannen har søkt asyl.

– Personen har bedt om beskyttelse gjennom asylinstituttet og Finnmark politidistrikt vil dermed overføre saken til Politiets utlendingsenhet for videre oppfølging, skriver jourhavende politiadvokat Eve K. Remmen på politiloggen.

Annonse

Mannen skal ha forklart at han var russisk soldat som har kjempet i Ukraina, men at ville ikke lenger delta i krigen. Soldaten tok et valg om å ta seg til Norge. Han tok drosje til riksgrensen og gikk den siste strekningen til fots, har forsvareren tidligere opplyst til Nettavisen.

Politiet skriver lørdag at russeren er avhørt. Han skal i avhør ha vedgått at han tok seg ulovlig inn i Norge ved Grense Jakobselv.

– Både av hensyn til personen selv og av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi ut opplysninger som kan knyttes til ham. Politiet jobber nå videre med å verifisere opplysninger han har gitt i avhør. Det vil også bli aktuelt med nye avhør i løpet av dagen, skriver politiadvokaten.

Mannen ble pågrepet fredag etter å ha krysset grensen. Det var grensejegere som oppdaget ham og varslet politiet. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.