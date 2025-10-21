Etterretningssjef Sergej Narysjkin, her under et møte i det russiske sikkerhetsrådet om atomavskrekking i Kreml for ett år siden, sier verden står i den mest ustabile sikkerhetssituasjonen siden andre verdenskrig. Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Kreml Pool / AP

– Verden er nå inne i sin mest skjøre fase for internasjonal sikkerhet siden andre verdenskrig, en periode med en kvalitativ omforming av den globale orden, sa Narysjkin tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

Han beskrev situasjonen som en «intens kamp mellom de største globale og regionale maktsentrene» om hvem som skal definere spillereglene i den fremtidige verdensordenen.

– Vår felles og kanskje viktigste oppgave er å sørge for at tilpasningen til den nye virkeligheten skjer uten at det ender i en ny storkrig – slik det ofte har gjort tidligere, sa han.

Narysjkin gjentok også Kremls påstand om at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs administrasjon hindrer fredsprosessen i Ukraina.

Russland innledet fullskala-invasjonen av Ukraina i februar 2022.