Russisk drone traff tog i Sumy-regionen

Et ukrainsk tog står i brann etter et russisk droneangrep i Sumy-regionen. Rundt 30 passasjerer og jernbanearbeidere ble såret. Foto: Ukrainas jernbane / AP / NTB

– Et brutalt russisk droneangrep på jernbanestasjonen i Sjostka i Sumy, skriver president Volodymyr Zelenskyj og poster et bilde av en brennende togvogn og andre vogner med knuste vinduer.

Sumy-regionens guvernør Oleh Hryhorov sier at angrepet var rettet mot et tog som var på vei fra Sjostka til Kyiv.

Både passasjerer og jernbanearbeidere er blant de rundt 30 sårede, men det er ikke meldt om drepte.

– Russerne måtte ha visst at det var sivile de rettet angrepet mot. Dette er terrorisme, som verden ikke har noen rett til å se bort fra, skrev Zelenskyj.

Russerne har den siste tiden trappet opp angrepene på Ukrainas jernbaneinfrastruktur, med angrep nesten hver dag de siste to månedene.

I Tsjernihiv-regionen lenger nord har 50.000 husholdninger mistet strømmen etter at energiinfrastruktur ble skadet i et russisk drone- og rakettangrep natt til lørdag.

Ifølge Ukrainas flyvåpen sendte Russland 109 droner og tre iskander-raketter mot Ukraina natt til lørdag. 73 av dem ble uskadeliggjort av ukrainsk luftvern.

Guvernøren i Dnipropetrovsk opplyste at en person ble såret i et angrep nær Pokrovsk, og byen Zaporizjzja og områdene rundt ble angrepet med raketter.

I Kherson ble åtte mennesker såret og kritisk infrastruktur skadet. Blant annet ble gassrørledning skadet og to høyblokker truffet.