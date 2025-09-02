Rusbrussalget sank kraftig i vår og på forsommeren

Rusbrussalget synker mest. Ølsalget går noe ned, mens vin ligger stabilt, viser omsetningstall for andre kvartal i år. Gorm Kallestad / NTB

Alkoholsalget generelt sank i andre kvartal i år sammenlignet med fjoråret. Det ble solgt 107 millioner vareliter, noe som er 2,4 prosent lavere enn i fjor.

Det er rusbrusen der salget falt mest. I løpet av tre måneder ble det omsatt 8,7 millioner vareliter rusbrus, ifølge tall fra alkoholomsetningen.

– At salget for rusbrus går ned med en så stor andel i løpet av et kvartal, er uvanlig. Sammenlignet med tidligere kvartaler har den varegruppen ofte hatt en økning, mens de andre varegruppene har gått ned, men nå har trenden snudd, sier Jonas Lauveng i Statistisk sentralbyrå.

Vinsalget stabilt

Vinsalget ligger flatt. Det er eneste varegruppe som ikke har sunket når man sammenligner de to periodene. I andre kvartal var omsetningen på 22 millioner vareliter både i fjor og i år.

Øl har fremdeles størst omsetning, men også her har salget gått noe ned siden i fjor, med 2,8 prosent i andre kvartal. Dermed sank salget fra 75 til 73 millioner vareliter.

Liten nedgang i første halvår

Når man ser tallene for første halvår samlet, er det også der en reduksjon i alkoholomsetningen.

– Totalt har det blitt solgt 188 millioner vareliter det første halve året av 2025. Det er 5 millioner vareliter mindre enn det som ble rapportert i 2024 for samme periode, sier Jonas Lauveng.

Størst var salget av vin og øl. Det fordelte seg på 40 millioner vareliter med vin og 127 millioner vareliter med øl. Det var 1 million vareliter mindre vin og 4 millioner mindre vareliter øl sammenlignet med første halvår i fjor.

Tallene viser at rusbrus også har hatt en liten ned gang i første halvåret i 2025. Til sammen har den gått ned med 1 prosent det første halvåret av 2025.

Taxfree og hjemmebrent teller ikke med

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal.

Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er ikke inkludert. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er heller ikke med i tallene.

SSB bruker ordet vareliter i sin statistikk. Det er et mål på volum for en alkoholholdig drikk, uavhengig av styrken på alkoholen i drikken.

Begrepet brukes for å måle den totale omsetningen av alkoholholdige varer i Norge. I motsetning til «alkoholliter», som angir ren alkohol, tar vareliteren hensyn til all væsken som selges, noe som gjør det mulig å sammenligne omsetningen av ulike typer alkoholholdige drikker, som øl, vin og brennevin.