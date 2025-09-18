Rundt halvparten av amerikanere syns Israel har gått for langt i Gaza, viser undersøkelse

Det viser en ny undersøkelse utført av nyhetsbyrået APs NORC-senter. Den viser at rundt halvparten av amerikanerne mener militærresponsen fra det israelske militæret har gått for langt. I november 2023 svarte 40 prosent det samme

Samtidig viser den nye undersøkelsen at amerikanerne generelt, og særlig de som identifiserer seg som republikanere, i mindre grad anser å framforhandle en våpenhvile burde være høyt prioritert av USA, enn det de mente for noen måneder siden.

Økningen blant amerikanere som synes Israel har gått for langt, er tverrpolitisk, viser undersøkelsen. Omtrent 45 prosent svarer at det er ekstremt eller svært viktig for USA å gi humanitær hjelp til palestinere i Gaza, noe som er litt opp fra 41 prosent i mars.

Rundt 37 prosent av de spurte bifaller USAs president Donald Trumps håndtering av krigen, noe som er en nedgang fra 44 prosent i mars.

Annonse

Undersøkelsen ble utført mellom 11. og 15. september, og 1183 voksne ble spurt. Feilmarginen er på 3,8 prosent.