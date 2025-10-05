Rundt 900.000 er fordrevet fra Gaza by, sier Israels forsvarsminister

Røyk stiger fra Gazastripen etter et israelsk angrep søndag. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

– Beslutningen om å okkupere Gaza by, at høyhus kollapser og intensiteten i IDF-operasjoner i byen har ført til evakueringen av omtrent 900.000 innbyggere til sør, noe som legger et enormt press på Hamas og landene som støtter dem, sa Katz i en tale i Jerusalem søndag.

Ifølge Katz har det israelske militærets (IDF) overtakelse av Gaza by lagt grunnarbeidet for den mye omtalte fredsplanen til USAs president Donald Trump, skriver Haaretz.

Hamas har gått med på å forhandle om enkelte detaljer i planen.

En million innbyggere

Katz sa tidligere denne uken at de som velger å bli igjen i Gaza by kommer til å bli ansett som terrorister eller støttespillere av terrorister.

Så sent som for om lag en måned siden bodde over én million mennesker i og rundt Gaza by, anslo FN.

I midten av september anslo det israelske militæret at 480.000 innbyggere hadde forlatt byen. Israel har gjentatte ganger beordret folk om å forlate byen i forbindelse med bakkeinvasjonen deres der.

FN oppga et lavere tall og anslo da at over 250.000 mennesker hadde reist fra Gaza by.

Nye angrep

Natt til søndag har israelske krigsfly og stridsvogner angrepet områder på Gazastripen, og flere boligbygninger har blitt ødelagt, ifølge øyevitner.

USAs president Donald Trump, som har oppfordret til en slutt på bombingen, sa lørdag at Israel har gått med på en innledende grense for tilbaketrekking inne i Gaza, og at når Hamas bekrefter det, kommer våpenhvilen til å tre i kraft umiddelbart.

Samtidig forbereder Egypt seg på å være vertskap for delegater fra Hamas, Israel, USA og Qatar, for å starte samtaler om implementeringen av den mest fremskredne innsatsen hittil for å stoppe konflikten.