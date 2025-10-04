Rundt 360 skademeldinger meldt inn på grunn av Amy

Ekstremværet Amy vil prege været fra utpå fredag til lørdag ettermiddag. Trond R. Teigen / NTB

Gjensidige har fått inn 150 av disse, og frykter at tallet kommer til å stige betraktelig.

– Vi frykter at Amy vil føre til omfattende ødeleggelser, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

De fleste skademeldingene til If er meldt inn på Vestlandet, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

I pressemeldingen ble det meldt om rundt 50 skademeldinger, men If opplyser til NTB at de per klokken 9 har passert 70 skademeldinger.

Tryg opplyser til NTB litt etter klokken 10 at de har fått innmeldt over 140 skademeldinger. Det er mest skade på private bygninger, både forårsaket av vind og vann.

– Geografisk har vi flest skader i Bergensområdet, Stavanger og Jæren, Arendalsområdet samt på strekningen Porsgrunn til Horten, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

If skriver at de får inn meldinger om boliger, bedrifter og biler som er rammet, og at stormen har ødelagt tak, regnvann har trengt inn i bygninger, og trær har veltet.

– Dette er et ekstremvær som ikke er ferdig med å herje med Norge, sier Benedicte Veum, skadesjef for eiendom i If.

Hun har foreløpig ikke noe anslag på hvor mye skadene vil koste:

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt.

(©NTB)