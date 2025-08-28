Rosetoget for drapsofferet Tamima kan bli en av de største antirasistiske markeringene

Søndag arrangeres det minnemarkering og rosetog for Tamima Nibras Juhar (34) som ble drept på Kampen i Oslo natt til søndag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Antirasistisk Senter, som arrangerer minnemarkering og rosetog søndag i samråd med Juhars familie, skriver på sine nettsider at oppslutningen rundt arrangementet er overveldende.

– Dette ligger an til å bli en av de største antirasistiske markeringene i vår tid, melder arrangøren.

Gule roser

En av vennene til drapsofferet har sagt at favorittfargen til Tamima Nibras Juhar var gul. Antirasistisk Senter oppfordrer deltakere til å stille med gule roser.

Nærmere 100 organisasjoner og aktører har sluttet seg til markeringen på Youngstorget, og det ventes mange tusen deltakere.

– Det er sterkt og unikt at så mange organisasjoner står sammen, skriver senteret.

Appeller

Det er mange som har ønsket å bidra med appeller, og det er Juhars familie som har fått velge ut appellantene, opplyses det. Blant de utvalgte er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Oslo-ordfører Anne Lindboe (H), leder Marianne Solberg i Fellesorganisasjonen (FO) og AP-politiker og Utøya-overlevende Kamzy Gunaratnam.

Det er også planlagt musikkinnslag fra blant andre Admiral P og Nico D.

Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun natt til søndag ble drept av en 18 år gammel mann som var beboer på botreningshjemmet på Kampen i Oslo. 18-åringen er siktet for drap og terror, og har forklart i avhør at drapet var politisk motivert.