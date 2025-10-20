Rørt etter TV-aksjonen: – Bidrar til livsviktig hjelp for funksjonshemmede i krig
Hver eneste krone fra TV-aksjonen vil gjøre en stor forskjell for verdens største minoritet, sier Marit Sørheim i stiftelsen Atlas-alliansen.
Innsamlingen til årets TV-aksjon gikk til Atlas-alliansen, som arbeider for funksjonshemmede som lever i krig og fattigdom.
FOTO: Annika Byrde/NTB
Innsamlingen fra årets TV-aksjon går til Atlas-alliansen.
For dem som ikke kjenner så godt til dere, hva jobber dere for?
– Atlas-alliansen forener det internasjonale arbeidet til
funksjonshemmedes egne, representative organisasjoner i Norge. Åtte
organisasjoner er del av Atlas-alliansen. Sammen åpner vi dørene til
utdanning, arbeid og bedre velferd for mennesker med funksjonsnedsettelser i en
rekke land. Kjernen i arbeidet vårt, og det som skaper våre resultater, ligger
i at det er funksjonshemmedes egne organisasjoner, som sammen med sine
søsterorganisasjoner i Norge fremmer funksjonshemmedes rettigheter, gir utdanning
og muligheten til et bedre liv og sørger for at nødhjelp når fram. Dette er
solidaritetsarbeid i praksis: likepersonarbeid.
– Vårt arbeid bygger på den funksjonshemmede
bevegelsens eget slagord: «ingenting om oss uten oss». Det handler om
rettigheter og å skape muligheter for alle.