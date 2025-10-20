Innsamlingen til årets TV-aksjon gikk til Atlas-alliansen, som arbeider for funksjonshemmede som lever i krig og fattigdom. FOTO: Annika Byrde/NTB

Innsamlingen fra årets TV-aksjon går til Atlas-alliansen. For dem som ikke kjenner så godt til dere, hva jobber dere for?

– Atlas-alliansen forener det internasjonale arbeidet til funksjonshemmedes egne, representative organisasjoner i Norge. Åtte organisasjoner er del av Atlas-alliansen. Sammen åpner vi dørene til utdanning, arbeid og bedre velferd for mennesker med funksjonsnedsettelser i en rekke land. Kjernen i arbeidet vårt, og det som skaper våre resultater, ligger i at det er funksjonshemmedes egne organisasjoner, som sammen med sine søsterorganisasjoner i Norge fremmer funksjonshemmedes rettigheter, gir utdanning og muligheten til et bedre liv og sørger for at nødhjelp når fram. Dette er solidaritetsarbeid i praksis: likepersonarbeid.

– Vårt arbeid bygger på den funksjonshemmede bevegelsens eget slagord: «ingenting om oss uten oss». Det handler om rettigheter og å skape muligheter for alle.