Statsråd Sigrun Aasland (til venstre) og rørlegger Anine Kjus, studerer den nye digitale Fagskolevelgeren. Foto: Tom Vestreng

Nå har 25 åringen fra Oslo fagbrev som rørlegger og jobber med å rehabilitere bygget i Grubbegata, hvor Dagsavisen tidligere hadde lokaler.

Men Anine stopper ikke med å «bare» være rørlegger.

Videreutdanning