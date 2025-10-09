– Rørleggeryrket er mye mer enn å skru opp toaletter
Etter videregående skole til livet en ny og uventet retning for Anine Kjus. I stedet for universitetsstudier begynte hun som rørleggerlærling.
Statsråd Sigrun Aasland (til venstre) og rørlegger Anine Kjus, studerer den nye digitale Fagskolevelgeren.
Foto: Tom Vestreng
Innenriks
Nå har 25 åringen fra Oslo fagbrev som rørlegger og jobber med å rehabilitere bygget i Grubbegata, hvor Dagsavisen tidligere hadde lokaler.
Men Anine stopper ikke med å «bare» være rørlegger.
Videreutdanning