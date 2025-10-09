– Rørleggeryrket er mye mer enn å skru opp toaletter

Etter videregående skole til livet en ny og uventet retning for Anine Kjus. I stedet for universitetsstudier begynte hun som rørleggerlærling. 

Statsråd Sigrun Aasland (til venstre) og rørlegger Anine Kjus, studerer den nye digitale Fagskolevelgeren.

Innenriks

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
Publisert
Lesetid: 4 min

Nå har 25 åringen fra Oslo fagbrev som rørlegger og jobber med å rehabilitere bygget i Grubbegata, hvor Dagsavisen tidligere hadde lokaler.

Men Anine stopper ikke med å «bare» være rørlegger.

Videreutdanning

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

sigrun aasland anine kjus fagskolevelgeren yrkesfag nyheter tom vestreng rørlegger
Powered by Labrador CMS