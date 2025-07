Røkke vil satse milliarder på KI i Narvik – ønskes velkommen av regjeringen

En naturlig utvikling av Akers industrielle plattform, sier konsernsjef Øyvind Eriksen om Akers satsing på datasenter for KI i Narvik. Silje Katrine Robinson / NTB

I samarbeid med OpenAI og prosessorkjempen NVIDIA skal Aker og britiske Nscale etablere et stort datasenter for kunstig intelligens i Narvik.

Nscale og Aker har begge forpliktet seg til å stille med opptil 1 milliard amerikanske dollar til den første fasen av utbyggingen. Satsingen, gitt navnet Stargate Norway, har som mål å etablere en sikker infrastruktur for kunstig intelligens for brukere i hele Europa.

– Anlegget, som drives utelukkende av fornybar energi, har som mål å levere kapasitet fra 100.000 NVIDIA-prosessorer er innen utgangen av 2026, med ambisjoner om å skalere betydelig i årene som kommer, skriver Aker i børsmeldingen.

Aker-aksjen steg over 9 prosent etter kunngjøringen torsdag morgen. Også datterselskapet Aker Horizon gikk opp med mer enn 7 prosent i børsverdi som følge av avtalen.

Velkommen til Norge

Nyheten om at det Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker, sammen med engelske Nscale, og i samarbeid med OpenAI og NVIDIA, skal bygge et stort datasenter for kunstig intelligens, blir godt mottatt av myndighetene.

– Denne investeringen vil bidra til viktige arbeidsplasser i regionen og viser at Norge er et attraktivt sted for norske og utenlandske investorer. Velkommen til Norge, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Nvidia-sjef Jensen Huang gratulerte Aker og den norske regjeringen over at det skal bygges et KI-senter i Narvik som skal driftes med 100.000 databrikker fra NVIDIA. Julia Demaree Nikhinson/AP/NTB

– Dette er gode nyheter for Norge og Europa. KI-fabrikker og datasentre er moderne industribygging med høy verdiskapning. Kunstig intelligens er verktøyet vi trenger for å løse mange av de store utfordringene vi står overfor, sier Tung.

Billig strøm

Anlegget, som blir det første for OpenAI i Europa, vil bli lagt til Kvandal utenfor Narvik. Tomten som nå skal brukes til datasenteret var opprinnelig tiltenkt Akers grønne satsinger på hydrogen, produksjon av ammoniakk.

Der er det rikelig tilgang på rimelig vannkraft og lav lokal etterspørsel, ifølge Aker.

– Disse forholdene resulterer i strømpriser godt under det europeiske gjennomsnittet, supplert av et kjølig klima og etablert industriell infrastruktur, noe som gjør Narvik til et ideelt sted for storskala dataoperasjoner, skriver Aker i børsmeldingen.

Planene går ut på at anlegget skal levere en kapasitet på 230 MW, og med ambisjon om utvide til 290 MW. Allerede i 2021 fikk selskapet Nordkraft tildelt 230 MW strøm til Akers hydrogenplaner, skrev NRK.

God grunn til å juble

IT-ekspert og rådgiver Torgeir Waterhouse i Otte sier det er opplagt at man skal juble over satsingen fra Aker og Nscale. Han forklarer at Nord-Norge og Narvik er godt forbundet med sjøkabler både til USA og til Europa, og har tilgang til vannkraft.

– Jeg mener det er lurt å prioritere dette. At det er Aker og Røkke som er med på dette håper jeg betyr at folk i Norge tenker nytt om hva de mener om datasentre, sier Waterhouse til NTB.

Han sier debatten om datasentre og annen nye former for industri i stor grad blir dominert av enten bruken av energi eller av areal. Når det gjelder diskusjonen om strømforbruk mener han datasentrene bør sammenlignes med hva kraftkrevende industri bruker, og ikke minst at man trekker inn hvilken grad datasentre bidrar til økt arbeid og verdiskapning.

– Dette er stas, jeg håper det kan bidra til økt refleksjon over at dette er en moderne industri. Samfunnet har gått videre, sier Waterhouse.

50/50 eiet

– Med Stargate Norway skaper vi nye arbeidsplasser, aktivitet og langsiktige muligheter i Narvik og regionen. For Aker er dette en naturlig utvikling av vår industrielle plattform, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Fra før driver Nscale et datasenter i Glomfjord i Meløy. Anlegget i Kvandal vil bli bygget av Nscale og bli eiet 50/50 sammen med Aker.

– Europa trenger mer datakraft for å realisere det fulle potensialet til KI for alle europeere – fra utviklere og forskere til oppstartsbedrifter og vitenskapsmenn – og vi ønsker å bidra til at det skjer, sier administrerende direktør Sam Altman i OpenAI i en video som selskapene la ut samtidig som nyheten ble sluppet.

Kjell Inge Røkkes Aker har inngått avtale om bruke tomten i Narvik de først hadde tenkt å bruke til hydrogenproduksjon, til å bygge et stort datasenter for kunstig intelligens. Terje Pedersen / NTB

I januar kunngjorde OpenAI og Softbank at de sammen med samarbeidspartnere som NVIDIA, Oracle og Microsoft etablerte Stargate-prosjektet. Hensikten var å investere 500 milliarder dollar for å bygge KI-infrastruktur for OpenAI i USA. Etableringen av Stargate Norway vil kunne bli en forlengelse av dette i Europa.

Enkelt å finansiere

Finansanalytikere som Dagens Næringsliv har snakket med, mener Aker presenterer et solid prosjekt, med store og etablerte samarbeidspartnere. Dette reduserer risikoen når kapital skal hentes inn i markedet.

– Dette blir enkelt å finansiere, sier analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities til DN.

– Det er imponerende av Aker å komme opp med nye initiativer og industriutvikling som markedet ikke hadde ventet. Motpartene her er ekstremt spennende og imponerende, med enorme vekstbehov, sier Kristiansen.

SV kritisk

Men ikke alle jubler over beslutningen om at Aker og Nscale vil bruke store mengder av strømmen som egentlig skulle brukes på grønne prosjekter til datalagring i stedet.

– Vi er dypt bekymret for konsekvensene av alle de planlagte datasentrene i Norge. Det kommer til å føre til høyere strømpriser for vanlige folk og alt annet næringsliv, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken til NTB.

Han mener det burde være en nasjonal søknadsordning for datasentre, og at etableringen må skje i sammenheng med annen industri.

– Vi forventer at det blir stilt strenge krav til utnyttelse av overskuddsvarmen fra anlegget. Hvis ikke vil dette være en enorm sløsing av energi, sier Haltbrekken.

