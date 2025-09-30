Rødts barnehageforslag: Vil innføre «støtteroller»
I en utsatt sektor foreslår Hege Bae Nyholt (R) at barnehager kan ansette sårt tiltrengte medarbeidere i støtteroller.
Det er bemanningskrise i norske barnehager, og søkertallene på barnehagelærerutdanning er lave. Illustrasjonsfoto.
FOTO: Gorm Kallestad / NTB
– I mangelen på pedagoger kan man ansette andre i støtteroller for å avlaste fagarbeiderne, pedagogene og flinke ufaglærte, sier Nyholt til Dagsavisen.
Hun er blant annet utdannet barnehagepedagog og har vært leder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Rødt.