Rødts barnehageforslag: Vil innføre «støtteroller»

Det er bemanningskrise i norske barnehager, og søkertallene på barnehagelærerutdanning er lave. Illustrasjonsfoto. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– I mangelen på pedagoger kan man ansette andre i støtteroller for å avlaste fagarbeiderne, pedagogene og flinke ufaglærte, sier Nyholt til Dagsavisen.

Hun er blant annet utdannet barnehagepedagog og har vært leder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Rødt.