Rødts barnehageforslag: Vil innføre «støtteroller»

I en utsatt sektor foreslår Hege Bae Nyholt (R) at barnehager kan ansette sårt tiltrengte medarbeidere i støtteroller.

Det er bemanningskrise i norske barnehager, og søkertallene på barnehagelærerutdanning er lave. Illustrasjonsfoto.

Innenriks

Journalist
Publisert

– I mangelen på pedagoger kan man ansette andre i støtteroller for å avlaste fagarbeiderne, pedagogene og flinke ufaglærte, sier Nyholt til Dagsavisen. 

Hun er blant annet utdannet barnehagepedagog og har vært leder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Rødt.

