I en kronikk i Dagsavisen 1. oktober spør Spekter-leder Anne-Kari Bratten og YS-leder Hans Erik Skjæggerud seg hvordan stadig ny teknologi og sosiale medier påvirker opinionen, og hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen, og potensielle fiendtlige krefter, påvirker demokratiet.

Og ønsker en ny maktutredning.

Den forrige matutdelingen kom for 20 år siden, og nå mener også Rødt at det er på høy tid med å ta opp tråden.