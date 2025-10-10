Rødt: Vil ha ny maktutredning

Rødt vil ha ny maktutredning, for å kartlegge hvordan det norske demokratiet har utviklet seg.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Innenriks

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
Publisert
Lesetid: 2 min

I en kronikk i Dagsavisen 1. oktober spør Spekter-leder Anne-Kari Bratten og YS-leder Hans Erik Skjæggerud seg hvordan stadig ny teknologi og sosiale medier påvirker opinionen, og hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen, og potensielle fiendtlige krefter, påvirker demokratiet. 

Og ønsker en ny maktutredning. 

Den forrige matutdelingen kom for 20 år siden, og nå mener også Rødt at det er på høy tid med å ta opp tråden. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

teknologi rødt nyheter maktutredning innenriks eu/eøs arbeidsliv
Powered by Labrador CMS