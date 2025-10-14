– Ap må gjerne tenke at det skatteløftet er utgangspunktet, men det er ikke noen andre som har gått til valg på det, så det er bare deres utgangspunkt, sier Mímir Kristjánsson, Rødts finanspolitiske talsperson, til Klassekampen.

SVs Marthe Hammer varsler at partiet legger seg på samme linje.

– Vi mener at den viktigste utfordringen i Norge er å stanse den økende ulikheten – det at større formuer blir samlet på færre hender, sier hun.

– Akkurat nå er det veldig billig å ødelegge natur. Det bør være et mål for en rødgrønn skattepolitikk å endre på det, sier MDGs Ingrid Liland.

Avisa har også spurt om intervju med Bjørn Arild Gram og Tuva Moflag, finanspolitiske talspersoner i henholdsvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men de ville ikke stille.