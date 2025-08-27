Rødt samlet inn millionbeløp til valgkampinnspurten
En sms til alle Rødts medlemmer sørget mandag for over 1,1 millioner kroner til partiets valgkampkasse.
I sms-en som ble sendt ved 12-tiden mandag, ble det opplyst at partiet manglet en million kroner for å kunne gjennomføre alle planene de siste to ukene, skriver Klassekampen.
Ni timer og 2500 Vipps-overføringer senere var det kommet inn over 1,1 millioner kroner.
– Vi har ikke milliardærstøtte, så da må vi skaffe pengene selv, sier partisekretær Reidar Strisland i Rødt til Klassekampen.
Strisland opplyser at pengene skal brukes på annonser, både på digitale plattformer og i lokal- og riksaviser.
Det er ikke bare bankkontoen som har vokst. Partiet har også fått 673 nye medlemmer siden forhåndsstemmingen åpnet 11. august.