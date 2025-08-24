Rødt raser mot atomvåpenforslag fra Høyre
Hvis Høyre hadde fått viljen sin i vår, hadde Oljefondet investert i selskaper som lager atomvåpen, hevder Rødt.
Førstekandidat for Rødt Oslo, Seher Aydar, angriper Høyres Mahmoud Farahmand.
FOTO: Stian Lysberg Solum/NTB
Innenriks
Mandag ble det ifølge NTB klart at oljefondet trekker seg ut av ytterligere seks israelske selskaper, i tillegg til de 17 som allerede er droppet. Både fondet og finansminister Jens Stoltenberg har som kjent vært i hardt vær etter presseavsløringer om at Oljefondet har investert i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly som brukes i bombingen av Gaza.
Nå mener Rødt at Oljefondet kunne vært i enda mer trøbbel om Høyre hadde fått flertall for et forslag de hadde i Stortinget i vår.