Mandag ble det ifølge NTB klart at oljefondet trekker seg ut av ytterligere seks israelske selskaper, i tillegg til de 17 som allerede er droppet. Både fondet og finansminister Jens Stoltenberg har som kjent vært i hardt vær etter presseavsløringer om at Oljefondet har investert i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly som brukes i bombingen av Gaza.

Nå mener Rødt at Oljefondet kunne vært i enda mer trøbbel om Høyre hadde fått flertall for et forslag de hadde i Stortinget i vår.