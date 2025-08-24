Rødt raser mot atomvåpenforslag fra Høyre

Hvis Høyre hadde fått viljen sin i vår, hadde Oljefondet investert i selskaper som lager atomvåpen, hevder Rødt.

Førstekandidat for Rødt Oslo, Seher Aydar, angriper Høyres Mahmoud Farahmand.

Innenriks

Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Mandag ble det ifølge NTB klart at oljefondet trekker seg ut av ytterligere seks israelske selskaper, i tillegg til de 17 som allerede er droppet. Både fondet og finansminister Jens Stoltenberg har som kjent vært i hardt vær etter presseavsløringer om at Oljefondet har investert i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly som brukes i bombingen av Gaza.

Nå mener Rødt at Oljefondet kunne vært i enda mer trøbbel om Høyre hadde fått flertall for et forslag de hadde i Stortinget i vår. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

høyre seher aydar oljefondet stortinget etiske retningslinjer atomvåpen nyheter innenriks rødt
Powered by Labrador CMS