– Jeg har veldig mye godteri her.

Marie Sneve Martinussen viser fram en krukke full av søtt og surt som står i hylla på Stortingskontoret hennes. I hodet til journalisten flimrer en rekke bilder forbi: et pressemøte med smågodt på hvert bord. En videoserie kalt Sneves Smakstest. En avisartikkel med tittelen «Spiser godteri hver dag», eller noe i den duren. Brukte hun ikke engang også smågodt til å forklare innvikla økonomi? Det begynner å demre hvorfor denne dama er så opptatt av gratis tannhelse.

Triumferende drar hun ut en skuff i samme hylle, og ut nærmest spretter det sjokolader i ulike størrelser. Hun trekker på skuldrene av de løftede brynene som møter henne når hun snur seg.