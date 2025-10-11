Marie Sneve Martinussen på togstasjonen i Moss der hun bor.
FOTO: Kenneth Stensrud
Portrett
Rødt over hele linja
Marie Sneve Martinussen har blitt kasta ut av Russland, spilt bass i Texas og ledet Rødt til historiske høyder i Norge.
– Jeg har veldig mye godteri her.
Marie Sneve Martinussen viser fram en krukke full av søtt og
surt som står i hylla på Stortingskontoret hennes. I hodet til journalisten flimrer en rekke bilder forbi: et pressemøte med smågodt på hvert bord. En videoserie kalt Sneves Smakstest. En avisartikkel med tittelen «Spiser godteri hver dag», eller noe i den duren. Brukte hun ikke engang også smågodt til å forklare innvikla økonomi? Det begynner å demre hvorfor denne dama er så opptatt av gratis tannhelse.
Triumferende drar hun ut en skuff i
samme hylle, og ut nærmest spretter det sjokolader i ulike størrelser. Hun trekker på skuldrene av de løftede brynene som møter henne når hun snur seg.