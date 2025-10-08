Rødt-Mímir frir til Sp: – Ønsker dem som vår «partner in crime»

Rødt har gjort sitt beste valg noensinne. På fire år har partiet økt fra ett til ni mandater på Stortinget. Nå skal Rødts Mímir Kristjánsson for første gang forhandle om budsjett med regjeringen. FOTO: Carina Johansen/NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Rødt er kanskje det andre partiet på venstresiden som har best forhold til Senterpartiet (Sp). Vi har mange saker der vi håper å samarbeide med dem, for eksempel i helsepolitikken, kraftpolitikken og distriktspolitikken. Vi ønsker dem som vår «partner in crime» der.



Det sier Rødts forhandlingsleder og ferske finanspolitiske talsperson, Mímir Kristjánsson til Dagsavisen.