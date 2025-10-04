Rødt-lederen velger bort Stortingets mektigste komiteer

Marie Sneve Martinussen blir den første Rødt-lederen som ikke er medlem av verken finans- eller utenriks- og forsvarskomiteen.

Rødt-lederen mener hun har overlatt vervet i finanskomiteen (Mímir Kristjánsson) i trygge hender, og ønsker å bidra til at regjeringen fullfører den påbegynte storrengjøringen i arbeidslivet.

Sneve Martinussen går dermed ut av finanskomiteen og inn i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mens Bjørnar Moxnes tar plass i utenriks- og forsvarskomiteen, hvor det er vanlig at parlamentarisk leder møter.

