Rødt-lederen velger bort Stortingets mektigste komiteer
Marie Sneve Martinussen blir den første Rødt-lederen som ikke er medlem av verken finans- eller utenriks- og forsvarskomiteen.
Marie Sneve Martinussen går fra finanskomiteen til arbeidskomiteen på Stortinget.
Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Rødt-lederen mener hun har overlatt vervet i finanskomiteen (Mímir Kristjánsson) i trygge hender, og ønsker å bidra til at regjeringen fullfører den påbegynte storrengjøringen i arbeidslivet.
Sneve Martinussen går dermed ut av finanskomiteen og inn i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mens Bjørnar Moxnes tar plass i utenriks- og forsvarskomiteen, hvor det er vanlig at parlamentarisk leder møter.