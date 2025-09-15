Rødt-lederen møtte Støre – snakket ikke om samarbeidsavtale

Martinussen tar til orde for en samarbeidsavtale på rødgrønn side, men statsministeren har avvist dette. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Martinussen har tatt til orde for at partiene på rød-grønn side bør forankre samarbeidet i en mer formell avtale, men har så langt ikke fått særlig gehør.

Det var heller ikke konkret tema i samtalen med Støre, bekrefter hun etter at møtet var overstått.

– Nei, vi har stort sett snakket om målene for politikken vår, og hvor Rødt er enig med Arbeiderpartiet, sa hun.

Vektla hva Rødt kan bidra med

Støre er avhengig av støtte fra Rødt, samt SV, MDG og Senterpartiet for å få flertall i Stortinget. Han møter nå de andre partilederne etter tur for å snakke om veien videre.

Martinussen snakket i møtet om politiske saker som er viktig for Rødt, men hun vektla også hva partiet kan bidra med.

– Det er jo litt viktig, da. Å ikke bare kommer her og kreve, men også kunne bidra, sa hun og nevnte tannhelse, distriktspolitikk og å redusere forskjeller i samfunnet som eksempler på områder der partiene kan finne sammen.

Palestina-spørsmålet er også et prioritert område for Rødt, men Martinussen la ikke fram noen konkrete krav nå.

– Vi har snakket om at vi er veldig glad for at Høyre ikke vant valget. Det ville medført en helt annen politikk for Palestina, sa hun.

Kritisk til slalåmkjøring i Stortinget

Møtet i statsministerboligen pågikk i nesten halvannen time – godt over det som var anslått på forhånd. De to hadde mye å snakke om, ga Martinussen uttrykk for etterpå.

Rødt-lederen understreket at de fem partier må finne løsninger sammen. At Arbeiderpartiet kan finne flertall for saker over den politiske midtstreken, er hun kritisk til.

– Det er jo viktig at vi får en politisk retning i Norge. Det får man ikke ved å kjøre slalåm, sier hun.

Rødt har reagert når Ap har sikret flertall med partier på borgerlig side blant annet når det gjelder barnehageforliket og fiskeripolitikken, påpekte hun.

Støre møtte forrige uke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Kirsti Bergstø. Rett etter mtøet med Martinussen, tok statsministeren imot MDG-leder Arild Hermstad til samtaler.