Rødt-lederen: – Et sted må grensa gå

– For å vise at jeg tar situasjonen alvorlig har jeg bestemt meg for å tre av som Rød ungdom-leder. Jeg ønsker organisasjonen det beste, fordi den har mange viktige kamper å kjempe. Derfor går jeg av, sier Amrit Kaur til Subjekt .

Avgjørelsen kommer etter at partiledelsen i Rødt har formidlet til Rød Ungdom at de mener Amrit Kaur ikke er egnet som leder av ungdomspartiet, ifølge Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.



– Rødt tar den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap. Det hører ingen steder hjemme å vitse med dette. Dette skulle aldri Kaur ha gjort, sier Martinussen.

Rød Ungdoms leder Amrit Kaur på ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka tidligere i år. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, la ut en video på Tiktok om drapet på Charlie Kirk onsdag.

– Folkens, Charlie Kirk døde. Folkens, det er så kjipt. Hva skjedde med demokratiet? Åh nei, sier Rød Ungdom-leder Amrit Kaur i det som fremstår som en sterkt ironisk og sarkastisk tone, i videoen.

Martinussen: – Hører ingen steder hjemme



På sin Facebook-side skriver Rødt-leder Martinussen at Rødt tar den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap.

«Det hører ingen steder hjemme å vitse med dette. Dette skulle aldri Kaur ha gjort.»

«Over lenger tid har vi prøvd å vise forståelse, særlig med tanke på Kaurs unge alder, men et sted må grensa gå. Kaur er en politisk leder som må ta ansvar for sine politiske uttalelser. Hun har gjentatte ganger vist sviktende dømmekraft og manglende evne til å overholde avklaringer med Rødt», skriver Martinussen videre.

Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes skriver i Martinussens kommentarfelt, der han henvender seg til medlemmer og velgere: «Til medlemmer som melder seg ut og velgere som tar kontakt og er rasende: Det er nulltoleranse for politisk motivert vold i Rødt. Og nulltoleranse for relativisering av sånt.»

Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Geir Olsen/NTB

Slettet videoen

Videoen ble lagt ut på Tiktok, men slettet etter kort tid. Til Dagbladet tidligere torsdag, før Martinussen krevde hennes avgang, sa Kaur at hun angret på videoen.

– Jeg slettet videoen fordi den kan oppfattes som at jeg støtter drap av politiske motstandere, det gjør jeg ikke. Politisk motiverte drap er skummelt, og det skaper et farlig og polarisert klima, sa Kaur til Dagbladet.

– Jeg ble revet med av «memes» som blant annet peker på at han har sagt at det går bra om folk dør som konsekvens av våpenreglene i USA, og hans støtte til folkemordet mot Palestina, utdypet hun.

Nettavisen omtalte saken først. Til dem sa Kaur at hun skjønner at videoen falt dårlig i smak.

RU-nestleder går av

Nestleder Ahmed S. Al-Saedi i Rød Ungdom sa torsdag morgen at han går av med umiddelbar virkning.

– Jeg er ikke enig med nattens utspill fra Rød Ungdoms leder og tar avstand fra det som ble sagt. For meg markerer nattens utspill fra Rød Ungdoms leder, slutten på mitt verv som nestleder i Rød Ungdom. Jeg fratrer med umiddelbar virkning og vil ikke lenger representere organisasjonen, uttalte Al-Saedi til Dagbladet.

Kaur har tidligere laget og slettet kontroversielle videoer, blant annet da hun i fjor kalte statsminister Jonas Gahr Støre og oljefondsjef Nicolai Tangen for terrorister.

– Gjentatte ganger vist sviktende dømmekraft

Partiledelser Marie Sneve Martinussen sier at Kaur må ta ansvar for sine handlinger og peker på et mønster i RU-lederens oppførsel over tid.

– Over lengre tid har vi prøvd å vise forståelse, særlig med tanke på Kaurs unge alder, men et sted må grensa gå. Kaur er en politisk leder som må ta ansvar for sine politiske uttalelser. Hun har gjentatte ganger vist sviktende dømmekraft og manglende evne til å overholde avklaringer med Rødt.

Kaur er 21 år gammel.

Kritiseres av andre ungdomspartier

AUF-leder Gaute Skjervø kaller videoen «forferdelig usmakelig» til Trønder-Avisa.

Dette var svært uklokt av lederen av Rød Ungdom, noe jeg også har gitt tydelig tilbakemelding til henne om direkte. Det feige drapet på Charlie Kirk må møtes med klar fordømmelse fra alle parter, sier Skjervø.

Jason Al-saqqa i Unge Venstre kritiserer Kaur i en kronikk i Aftenposten torsdag morgen. Han mener hun viser en respektløshet som ikke hører hjemme hos en politisk leder.

– Hvis Rød Ungdom virkelig mener noe med sin kamp for rettferdighet, burde de starte med å stå opp for menneskeverdet. Hvis de ikke klarer det, står de igjen uten troverdighet, skriver Al-saqqa.

Ikke første Tiktok-kontrovers

I fjor fikk Kaur kritikk for å ha kalt finansminister og tidligere Nato-sjef Jens Stoltenberg, statsminister Jonas Gahr Støre og oljefondsjef Nicolai Tangen for terrorister i en Tiktok-video.

Også da fikk hun mye kritikk, blant annet fra politikere i Rødt som Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug. Ungdomspartilederen beklaget senere videoen.

– Det er viktig at ledere på alle sider av det politiske spekteret tar tydelig avstand fra politisk motivert vold. For Rødt sin del må vi ta et særlig ansvar for og ha nulltoleranse mot relativisering av politisk motivert vold på vår side av politikken, sier Sneve Martinussen.