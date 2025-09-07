Rødgrønt sus over septembermålingene

Det går mot Støre-jubel på valgkvelden, med mindre Sylvi Listhaug (Frp) og borgerlig side klarer å mobilisere i siste liten. Javad Parsa / NTB

Dersom gjennomsnittet av de 13 nasjonale meningsmålingene hadde vært fasit for valgresultatet, ville rødgrønn side bestående av Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne stukket av med 88 mandater, viser beregninger gjort av Poll of polls.

Det holder mot borgerlig side, hvor Venstre, KrF, Høyre og Frp ikke klarer å samle mer enn 81 mandater. For å få flertall på Stortinget kreves det 85 av de 169 mandatene.

Mandatfordelingen har den siste tiden skjøvet seg gradvis mot rødgrønn side, som tilsynelatende har klart å mobilisere i valgkampens siste uker. Poll of polls sitt snitt for august viste nemlig et noe tettere løp hvor de rødgrønne lå an til 86 mot de borgerliges 83 mandater.

Beregningene gir den borgerlige blokken kun 4 prosent sjanse for et mandatflertall basert på de 13 målingene i september, hvilket er 10 prosentpoeng ned fra august.

Annonse

Hvor stor styrke den rødgrønne vinden har, er derimot vanskelig å si ettersom nesten halvparten av de stemmeberettigede i Norge har stemt på forhånd, men det later til at de går inn i valgdagen med et forsprang.

Arbeiderpartiet med 27,1 prosent oppslutning på septembermålingene ser ut til å bli landets største parti, foran Fremskrittspartiet med 21 prosent og Høyre med 14,4 prosent.

Slik ser det ut for de øvrige partiene:

Rødt 6 prosent, SV 6, Sp 5,9, MDG 6,2, Venstre 4,3, KrF 4,7 og Andre 4,4.

Annonse

(©NTB)