Rødgrønt i ledelse

Frp-leder Sylvi Listhaug (f.v.) er valgets store vinner, men foreløpig ligger Jonas Gahr Støre (Ap) an til å kunne fortsette som statsminister. Erna Solberg og Høyre er den store taperen. NTB

De første resultatene og prognosene på valgkvelden viser at de rødgrønne ligger svært godt an.

Valgdirektoratets oversikt over foreløpig opptelte stemmer ble publisert klokka 21. Det viser 87 mandater til de rødgrønne partier, mot 82 til de borgerlige.

Resultatet viser Venstre under sperregrensen på 3,4 prosent. Tallet er basert på 2.092.356 mottatte stemmesedler.

Resultatene

Partienes foreløpige oppslutning er som følger:

Ap 28 (fram 1,8), Frp 24,7 (13,1), H 14,4 (-5,9), Sp 5,7 (-7,8), SV 5,5 (-2,1), Rødt 5,4 (0,7), MDG 4,6 (0,6), KrF 4,1 (0,3), V 3,4 (-1,2).

Disse tallene er faktiske stemmer av to slag: En rekke forhåndsstemmer, samt de første valgdagsstemmene fra valglokaler som stengte før klokka 21.

Ved tidligere stortingsvalg har Valgdirektoratets tall vært en prognose, basert på forhåndsstemmene som allerede var telt og tidligere erfaringer. I år består tallene kun av faktiske opptelte stemmer.

Prognoser

Flere medier kommer nå også med sine prognoser, som er er mer nøyaktige med tanke på det endelige resultatet. NRKs prognose støtter resultatene fra forhåndsstemmene: Rødgrønt ligger også der an til å få flertall på Stortinget.

De rødgrønne partiene ligger an til å få flertall i Stortinget med 89 mandater, ifølge NRKs valgprognose.

I prognosen får Arbeiderpartiet 27,8 prosent, mens Frp blir nest største parti med 23,9 prosent. Høyre får 14,6 prosent.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) får 4,7 prosent, og også KrF kommer over sperregrensen med 4,2 prosent.

Men Venstre får bare 3,8 prosent – og havner dermed under den «magiske grensen» på 4 prosent. Samlet sett får borgerlig side 80 mandater.

Senterpartiet, SV og Rødt får henholdsvis 5,7, 5,6 og 5,5 prosent.

Soleklar ledelse

Også TV 2s prognose gir rødgrønn valgseier. Deres prognose viser disse tallene:

Rødt: 5,1 prosent, SV: 5,1, Ap: 28,5, Sp: 6,8, MDG: 4,1, V: 3,7, KrF: 4,0, H: 14,8, Frp: 23,7 og Andre: 4,2.

Rødgrønn side ligger dermed an til klart flertall med 91 mandater mot de borgerliges 78 mandater.

Prognosen viser 54 mandater på Stortinget til Arbeiderpartiet, 9 til Rødt, 9 til SV, 12 til Senterpartiet og 7 til Miljøpartiet De Grønne.

På borgerlig side viser prognosen 43 mandater til Frp, 25 til Høyre, 7 til KrF og 3 til Venstre.

Prognosen fra NRK og TV 2 er en beregning av hva valgresultatet mest sannsynlig blir, basert på stemmene som så langt er telt opp.

Detaljert geografisk informasjon om stemmene som er telt opp og historikk fra tidligere valg er bakgrunnen for kanalens prognose. En viktig faktor er fordelingen mellom forhåndsstemmer og opptelte stemmer.

Nettavisen har gjort en valgdagsmåling og der får de rødgrønne partiene et enda klarere flertall med 92 mandater i Stortinget.

– Målingen viser et klart flertall for rødgrønn blokk. Dette er et klarere flertall enn det mange målinger har vist den siste tiden, sier seniorrådgiver Vegard Jarness i InFact til Nettavisen.

Også på de fleste meningsmålingene i forkant av valget var rødgrønn side størst.

Dette var snittet av alle målinger fra Poll of Polls for september:

Ap 27,1 prosent (52 mandater), Frp 21,0 (42), Høyre 14,4 (26), MDG 6,2 (9), SV 6,0 (9), Rødt 6,0 (9), Senterpartiet 5,9 (9), KrF 4,7 (7), Venstre 4,3 (6), andre 4,4 (0).