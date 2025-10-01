Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde forblitt statsminister ifølge en ny måling. Frp-leder Sylvi Listhaug sitt parti går derimot mest fram. Her fra en tidligere anledning Paul S. Amundsen / NTB

Fremskrittspartiet ligger på 27,1 prosent, hele 3,3 prosentpoeng fram fra resultatet i stortingsvalget i september, viser en måling Sentio har utført i slutten av måneden.

Partiets oppslutning hadde gitt hele 53 mandater på Stortinget, altså seks ekstra mandater sammenlignet med valgresultatet.

Arbeiderpartiet går noe fram med 0,4 prosentpoeng, som hadde medført en økning på to mandater på Stortinget. MDG går også noe fram med 0,5 prosentpoeng, som hadde medført ett ekstra mandat.

Fortsatt rødgrønt flertall

Målingen viser imidlertid fortsatt et større flertall til rødgrønn side med 90 mandater mot 79 mandater. Valget landet på 88 mandater til rødgrønn side mot 81.

Hovedårsaken er et kraftig tap av mandater for flere andre borgerlige partier. KrF går tilbake 0,8 prosentpoeng, mens Venstre går tilbake 1,1 prosentpoeng, som hadde medført henholdsvis fem og ett færre mandater.

Høyre får 13,6 prosent oppslutning, som er hele 1 prosentpoeng tilbake fra valgresultatene. Tilbakegangen hadde medført to færre mandater på Stortinget.

1000 personer spurt

Målingen i sin helhet ser slik ut, med endring fra valgresultatene i parentes: R: 5,2 (-0,1), SV: 5,5 (-0,1), Ap: 28,4 (+0,4), Sp: 4,8 (-0,8), MDG: 5,2 (+0,5), V: 2,6 (-1,1), KrF: 3,4 (-0,8), H: 13,6 (-1), Frp: 27,1 (+3,3), andre: 4,2.

Poll of polls' gjennomsnitt for september viser følgende oppslutning: R: 6,0 prosent, SV: 6,0, Ap: 27,1, Sp: 5,9, MDG: 6,2, V: 4,3, KrF: 4,7, H: 14,4, Frp: 21,0, andre: 4,4.

1000 personer ble intervjuet på nett i perioden 25. til 29. september, og feilmarginen er på mellom 1,1 og 3 prosentpoeng.