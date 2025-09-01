Rødgrønn ledelse med forhåndsstemme-galopp
Én uke før stortingsvalget har forhåndsstemmene rundet millionen, og stadig flere bestemt tidlig hvilken hest de satser på i det politiske racet ekspertene spår at dette blir.
Antall forhåndsstemmer øker kraftig en uke før stortingsvalget avgjøres 8. september.
FOTO: NTB
De rødgrønne ser ut til å ha en hårfin ledelse, Støre er folkets favoritt til å bli statsminister og forhåndsstemmene fortsetter å øke kraftig på sin relativt sikre ferd mot rekord.
Det er status i dag – en uke før valgdagen 8. september – da stortingsvalget avgjøres.
– Det endelige valgresultatet ser fortsatt ut til å være ganske åpent. Det ser akkurat nå ut som at rødgrønn side har et lite overtak, men at sperregrense-problematikken sannsynligvis kan bli avgjørende, mener Jørgen Bølstad, professor i statsvitenskap ved UiO.