Røde Kors-leder advarer: Umulig å gjennomføre trygg evakuering av Gaza by

Solen går ned bak bygninger ødelagt under israelske bakke- og luftoperasjoner på Gazastripen. Foto: Maya Levin / AP / NTB

Israel fastholder planen om å invadere Gaza by med bakkestyrker og å fordrive de rundt 1 million palestinerne som oppholder seg der.

– Det er umulig at en masseevakuering av Gaza by noensinne kan gjennomføres på en trygg og verdig måte under de nåværende forholdene, sier ICRC-leder Mirjana Spoljaric i en uttalelse lørdag.

Hun mener en evakuering vil føre til en massiv befolkningsforflytning som ingen andre områder på Gazastripen er rustet til å håndtere, midt i alvorlig mangel på mat, husly og medisinske forsyninger.

Fredag sa det israelske forsvaret (IDF) at de kommer til å opprettholde støtten til humanitært arbeid, samtidig som de fortsetter med militære manøvrer og offensiver mot terrorgrupper på Gazastripen for å verne om staten Israel.

Israel har oppfordret sivile til å dra sørover i den palestinske enklaven.

Mange mennesker i Gaza by vil ikke kunne følge evakueringsordrer fordi de sulter, er syke eller skadede, sa Spoljaric.