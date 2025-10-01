Røde Kors innstiller arbeidet i Gaza by

Røyk stiger opp fra et israelsk angrep i Gaza by i slutten av september. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

– Det er fortsatt flere hundre tusen sivile i Gaza by som verken kan eller vil forlate byen. Mange familier har syke, sårede eller funksjonshemmede medlemmer og får ikke transport ut av byen, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB.

Røde Kors opplyser at intensiveringen av krigen har gjort at organisasjonen midlertidig stanser driften ved sitt kontor i Gaza by.

Lokale helsemyndigheter opplyser at sa minst 35 personer over hele Gaza er drept onsdag.

Hjelpearbeidere risikerer livet

Annonse

Flyktninghjelpen har fortsatt hjelpearbeidere i Gaza by som har valgt å bli med sine familier. De vil fortsette å opprettholde den livsviktige vannforsyningen til 12 leirer for fordrevne familier så lenge som overhodet mulig.

– Luftangrep, artilleribombardement og droneangrep gjør alt hjelpearbeid livsfarlig, sier Egeland.

Generalsekretær Jan Egeland sier Flyktninghjelpen fortsatt har hjelpearbeidere i Gaza by som har valgt å bli med sine familier. Foto: Lise Åserud / NTB

De fleste som nå holder til i byen er sårbare kvinner og barn som aldri har hatt noe med terror å gjøre, understreker han.

I ferd med å kollapse

Annonse

Det er minimalt med drivstoff til de gjenværende tankbilene som distribuerer drikkevann til de fordrevne, ifølge Egeland.

– Alt hjelpearbeid for nærme en halv million sivile står i fare for å bryte sammen, sier han.

Røde Kors' ansatte flyttes til kontorene i Deir al-Balah og Rafah i sørlige Gaza for å sikre de ansattes sikkerhet og operasjonell kontinuitet.

Familier returnerer til ruinene

Annonse

De som flykter sørover fra Gaza by finner verken nødbolig, vann eller mat, ifølge Flyktninghjelpen.

– Mange familier som dro sørover har derfor returnert til ruinene i nord fordi det var utålelige forhold i det israelerne kaller «den humanitære sonen» i Midt-Gaza, sier Egeland.

De siste ukene har færre personer flyktet fra sør til nord ettersom Israel har intensivert beleiringen av Gaza by.

Også Røde Kors advarer om at tusenvis av mennesker står overfor forferdelige humanitære forhold i Gaza by.

Annonse

(©NTB)