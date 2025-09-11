Rød Ungdom-leder Amrit Kaur trekker seg etter Tiktok-video

Rød Ungdoms leder Amrit Kaur fikk beskjed om å trekke seg av Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her

Rettelse: Dagsavisen skrev først at Rødt ga Kaur halvannen time på å trekke seg. Det riktige er at Rødt ga henne 30 minutter på å trekke seg.

Amrit Kaur trekker seg fra ledervervet i Rød Ungdom. Det skriver hun selv på Facebook.

«I går la jeg ut en video på TikTok der jeg gjør narr av reaksjonene på drapet av Charlie Kirk. Det var usmakelig og uansvarlig forsøk på å være morsom i en svært alvorlig situasjon. Verken jeg eller Rød Ungdom støtter drapet på Kirk, eller attentater som det i det hele tatt. Det var lite gjennomtenkt, og jeg forstår godt at folk reagerer. Dette har gått utover Rød Ungdom som organisasjon og våre medlemmer», skriver Kaur.



Annonse

Valget kommer etter sterkt press fra både fra sentralstyret i Rød Ungdom og moderpartiet Rødt.

Bakgrunnen er Tiktok-videoen Kaur la ut om drapet på den amerikanske høyreaktivisten Charlie Kirk. Han ble skutt og drept under et arrangement ved Utah Valley Univeristy, onsdag.

– Folkens, Charlie Kirk døde. Folkens, det er så kjipt. Hva skjedde med demokratiet? Åh nei, sa Rød Ungdom-leder Amrit Kaur i det som fremstår som en sterkt ironisk og sarkastisk tone, i videoen.

Hun fjernet senere Tiktok-videoen og sa at hun angret.

Annonse

– Jeg slettet videoen fordi den kan oppfattes som at jeg støtter drap av politiske motstandere, det gjør jeg ikke. Politisk motiverte drap er skummelt, og det skaper et farlig og polarisert klima, sa Kaur til Dagbladet.

Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra Rød ungdom-leder, Amrit Kaur, men har foreløpig ikke hørt tilbake.



Fikk en halvtime

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen var blant dem som reagerte kraftig på videoen.

Annonse

Til VG sa hun at partiet tar sterk avstand fra den:

– Rødt tar den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap. Det hører ingen steder hjemme å vitse med dette. Dette skulle aldri Kaur ha gjort, sier Martinussen.



I kulissene ga Rødts ledelse Amrit Kaur en halvtime på å trekke seg fra ledervervet i Rød Ungdom.

Det fremkommer i en SMS-utveksling mellom Rødts partisekretær Reidar Striland og Amrit Kaur, som Dagsavisen har fått tilgang til.

Annonse

SMS'en er sendt torsdag formiddag klokken 12.00:

Dagsavisen har fått tilsendt et bilde av tekstmeldingen Rødts partisekretær sendte til Rød Ungdom-leder Amrit Kaur torsdag formiddag. Tekstmeldingen er sendt klokken 12.00. Skjermdump

Like etter klokken 12.30 gikk Martinussen ut og ba Kaur offentlig om å trekke seg fra vervet.

I en SMS til Dagsavisen bekrefter partisekretær Striland å ha sendt SMS'en til Kaur og legger til:

– Som Marie skriver i sin uttalelse har ledelsen i Rødt hatt kontakt med Amrit og gitt henne en tydelig tilbakemelding om at hun ikke er egnet som leder i Rød Ungdom. Vi har hatt kontakt både på telefon og SMS siden 06.00 i dag. For oss som parti har det vært viktig å ta ansvar og kunne melde tydelig hva vi mener

Annonse

Nestleder trakk seg

Tidligere torsdag trakk også Rød Ungdoms nesteleder, Ahmed S. Al-Saedi, seg fra vervet på grunn av videoen.

– Jeg er ikke enig med nattens utspill fra Rød Ungdoms leder og tar avstand fra det som ble sagt. For meg markerer nattens utspill fra Rød Ungdoms leder, slutten på mitt verv som nestleder i Rød Ungdom. Jeg fratrer med umiddelbar virkning og vil ikke lenger representere organisasjonen, sa han til Dagbladet.

Rød Ungdoms sentralstyre har også tatt avstand fra Kaurs video i et Facebook-innlegg. Der skriver de:

Annonse

«Rød Ungdom tar sterk avstand fra innholdet Amrit Kaur delte på TikTok igår kveld. Det finnes ingen unnskyldning for å drepe politiske motstandere - uavhengig av hvor uenige man måtte være. Rød Ungdoms sentralstyre beklager fullt ut. Vi skal evaluere situasjonen internt og sørge for at lignende feil ikke gjøres igjen. »