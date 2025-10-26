Robin (32) hedret av hærsjefen: – Et forbilde
Feltprest Robin Mork var med på å trøste en hel garnison når det som ikke skulle skje, skjedde.
Hærsjef Lars Sivert Lervik (til venstre) skrøt av Robert Mork og arbeidet han la ned under en tung periode for Skjold leir.
Foto: Arun Rethnam Haug / Forsvaret
«Vi har ingen å miste».
Slik oppsummerer Forsvaret nullvisjonen for selvmord som de
innførte i 2020. Det er dog ikke alltid visjoner manifesterer seg i
virkeligheten.
Høsten 2024 ble Skjold leir truffet av en bombe. Ikke
bokstavelig, men i form av en brå hendelse som etterlot seg flere sårede: