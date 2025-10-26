Hærsjef Lars Sivert Lervik (til venstre) skrøt av Robert Mork og arbeidet han la ned under en tung periode for Skjold leir. Foto: Arun Rethnam Haug / Forsvaret

«Vi har ingen å miste».

Slik oppsummerer Forsvaret nullvisjonen for selvmord som de innførte i 2020. Det er dog ikke alltid visjoner manifesterer seg i virkeligheten.

Høsten 2024 ble Skjold leir truffet av en bombe. Ikke bokstavelig, men i form av en brå hendelse som etterlot seg flere sårede: