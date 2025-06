Retten til å ha med partner på fødselen kan lovfestes

– Retten til å ha med andre personer gjelder generelt for alle som mottar helse- og omsorgstjenester, inkludert svangerskap, fødsel og barsel. Vi ønsker å sikre at denne rettigheten er tydelig for alle pasientgrupper, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Regjeringen sender nå et forslag på høring. Det skjer etter et anmodningsvedtak i Stortinget.

Forslaget innebærer at unntak fra denne retten kun kan gjøres dersom det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, og ikke er basert på for eksempel hvor travelt det er på sykehuset.

Bakgrunnen for forslaget er erfaringer under pandemien, da strenge smitteverntiltak hindret fødende i å ha med partner under fødselen.

Annonse