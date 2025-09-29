Rent flertall for Moldovas EU-vennlige regjeringsparti – vestlige ledere jubler

Det EU-vennlige regjeringspartiet PAS får rent flertall i nasjonalforsamlingen i Moldova. Det gleder flere vestlige ledere.

Valget i Moldova betegnes som et skjebnevalg og kan avgjøre om Europas fattigste land vender seg mot Vesten eller Moskva. Blant dem som avga stemme, var 92 år gamle Foodora i landsbyen Durlesti.

Verden

NTB-AFP
Publisert Sist oppdatert

Tall fra landets valgkommisjon viser at PAS har 50,16 prosent oppslutning med 99,91 prosent av stemmene telt opp. De prorussiske partiene i Patriotisk blokk ligger på 24 prosent. Blokken Alternativ ligger på rett under 8 prosent.

Flertallet ser ut til å bli noe mindre enn i 2021, da PAS vant 52,8 prosent av stemmene. Et fortsatt flertall i nasjonalforsamlingen gjør at PAS kan fortsette målet om et EU-medlemskap innen 2030.

– Det moldovske folket har talt, og deres budskap er klart og tydelig. De har valgt demokrati, reform og en europeisk framtid, skriver EU-president Antonio Costa.

Støre gratulerer

Også Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Frankrikes president Emmanuel Macron gleder seg over valgresultatet.

– Gratulerer til Moldova for å holdt et vellykket valg i tøffe omstendigheter. Jeg er imponert og inspirert av motstandsdyktigheten og styrken til det moldovske demokratiet. Moldova hører hjemme i den europeiske familien, skriver Støre på X.

– Frankrike står ved Moldovas side i dets europeiske prosjekt og i dets kamp for frihet og suverenitet, skriver Macron.

Hyppige anklager

Russisk innblanding, energikrise og økt EU-skepsis var bakteppet for søndagens valg i den tidligere sovjetrepublikken, som ligger mellom Romania og Ukraina.

PAS har anklaget Russland for å spre desinformasjon i et forsøk på å hindre at landet vender seg mot Vesten, blant annet gjennom søknaden om EU-medlemskap.

Russland avviser dette og anklager regjeringen i Chisinau for å nøre oppunder antirussiske følelser.

Anklagene har haglet fra begge sider i valgkampen. Tidligere i uka ble to prorussiske partier strøket fra stemmesedlene som følge av anklager om ulovlig finansiering.

Myndighetene har de siste ukene også gjennomført hundrevis av razziaer rettet mot et påstått russisk-støttet nettverk som angivelig planla å skape uro rundt valget.

Valgdeltakelsen søndag var ifølge den statlige valgkommisjonen på rundt 52 prosent.

EU-vennlig

PAS er partiet til Moldovas president Maia Sandu, som er en iherdig EU-forkjemper. I august fikk hun besøk av lederne fra både Frankrike, Tyskland og Polen som kom for å vise at de støtter landets søknad om EU-medlemskap, som ble levert inn i 2022 – samme år som Ukraina søkte.

Sandu har beskrevet valget som det viktigste for landet noensinne.

Moldova er en tidligere sovjetrepublikk som ble uavhengig i 1991. Men uavhengigheten har vært preget av indre spenninger med utbryterrepublikken Transnistria som en av de viktigste kildene. Her har russiske soldater vært utstasjonert siden tidlig på 1990-tallet.

Et flertall av befolkningen i Moldova snakker rumensk, men landet har også en stor russiskspråklig minoritet.

PAS, som er partiet til president Maia Sandu, vant valget i Moldova.
moldova utenriks ntb nyheter pas verden russland valg eu-medlemskap
Powered by Labrador CMS