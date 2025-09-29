Rent flertall for Moldovas EU-vennlige regjeringsparti – vestlige ledere jubler
Det EU-vennlige regjeringspartiet PAS får rent flertall i nasjonalforsamlingen i Moldova. Det gleder flere vestlige ledere.
Tall fra landets valgkommisjon viser at PAS har 50,16 prosent oppslutning med 99,91 prosent av stemmene telt opp. De prorussiske partiene i Patriotisk blokk ligger på 24 prosent. Blokken Alternativ ligger på rett under 8 prosent.
Flertallet ser ut til å bli noe mindre enn i 2021, da PAS vant 52,8 prosent av stemmene. Et fortsatt flertall i nasjonalforsamlingen gjør at PAS kan fortsette målet om et EU-medlemskap innen 2030.
– Det moldovske folket har talt, og deres budskap er klart og tydelig. De har valgt demokrati, reform og en europeisk framtid, skriver EU-president Antonio Costa.
Støre gratulerer
Også Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Frankrikes president Emmanuel Macron gleder seg over valgresultatet.
– Gratulerer til Moldova for å holdt et vellykket valg i tøffe omstendigheter. Jeg er imponert og inspirert av motstandsdyktigheten og styrken til det moldovske demokratiet. Moldova hører hjemme i den europeiske familien, skriver Støre på X.
– Frankrike står ved Moldovas side i dets europeiske prosjekt og i dets kamp for frihet og suverenitet, skriver Macron.
Hyppige anklager
Russisk innblanding, energikrise og økt EU-skepsis var bakteppet for søndagens valg i den tidligere sovjetrepublikken, som ligger mellom Romania og Ukraina.
PAS har anklaget Russland for å spre desinformasjon i et forsøk på å hindre at landet vender seg mot Vesten, blant annet gjennom søknaden om EU-medlemskap.
Russland avviser dette og anklager regjeringen i Chisinau for å nøre oppunder antirussiske følelser.
Anklagene har haglet fra begge sider i valgkampen. Tidligere i uka ble to prorussiske partier strøket fra stemmesedlene som følge av anklager om ulovlig finansiering.
Myndighetene har de siste ukene også gjennomført hundrevis av razziaer rettet mot et påstått russisk-støttet nettverk som angivelig planla å skape uro rundt valget.
Valgdeltakelsen søndag var ifølge den statlige valgkommisjonen på rundt 52 prosent.
EU-vennlig
PAS er partiet til Moldovas president Maia Sandu, som er en iherdig EU-forkjemper. I august fikk hun besøk av lederne fra både Frankrike, Tyskland og Polen som kom for å vise at de støtter landets søknad om EU-medlemskap, som ble levert inn i 2022 – samme år som Ukraina søkte.
Sandu har beskrevet valget som det viktigste for landet noensinne.
Moldova er en tidligere sovjetrepublikk som ble uavhengig i 1991. Men uavhengigheten har vært preget av indre spenninger med utbryterrepublikken Transnistria som en av de viktigste kildene. Her har russiske soldater vært utstasjonert siden tidlig på 1990-tallet.
Et flertall av befolkningen i Moldova snakker rumensk, men landet har også en stor russiskspråklig minoritet.