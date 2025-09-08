Renholderne i Nordre Follo skal på anbud – igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Som ordfører i daværende Ski kommune, tok Tuva Moflag renhold tilbake i kommunal regi.

Nå er Ski kommune slått sammen med Oppegård kommune, til Nordre Follo kommune.

Det innebærer at renholdet skal konkurranseutsettes igjen.

– Vi kommer til å stå sammen med Fagforbundet og renholderne helt til siste slutt. Dette er en kamp vi har vunnet før. Og det er en kamp vi skal vinne igjen, sier Tuva Moflag til FriFagbevegelse.

Tuva Moflag (Ap). Foto: Amanda Iversen Orlich

– Dette handler om at folk som jobber i renhold gjør en svært viktig jobb. Vi skrøt av hvor avgjørende godt renhold var under pandemien. Nå virker det som at dette er helt glemt, og man kjører på med konkurranseutsetting, sier Moflag.

Stor usikkerhet

Sammen med LO-leder Kine Asper Vistnes og Fagforbundets leder, Mette Nord, gjestet hun renholderne på et klubbmøte i sluttspurten av valgkampen.

De møtte renholdere som nå er veldig usikre på framtida.

Anita Fjeldvik Lorentzen er tillitsvalgt for renholderne i Fagforbundet. Både Fagforbundet og Delta har vært med i en arbeidsgruppe som har utredet spørsmålet om konkurranseutsetting.

Kommunedirektørens forslag fikk ikke flertall i «Partssammensatt utvalg», fordi ansatterepresentantene la fram et alternativt forslag: at renholdstjenesten skal fortsette i kommunal regi.

– Vi har påvirket det vi kan og er ikke enig med kommunedirektørens konklusjon, sier Anita Fjeldvik Lorentzen til FriFagbevegelse.

Hva det konkret vil si at renholdet blir konkurranseutsatt, vet hun ikke.

– Vi vet for eksempel ikke hva vi vil tape i pensjon. Alt må kartlegges ut fra alder, og slike ting. Men vi vet at ved en konkurranseutsetting er det kun pensjon du kan tjene – eller spare – på. Kvaliteten hevder de skal være like god, sier hun.

– Våre ansatte lever i en uviss tid. Vi vet ikke hva som vil skje, og ikke når det skal skje, legger hun til.

Omstillingsenheten i Fagforbundet forteller litt om erfaringer ved konkurranseutsetting, viser at private foretak oftest har dårligere lønnsutvikling enn i offentlig sektor, dårligere pensjonsordninger enn offentlige, og eldre arbeidstakere (55 pluss) som går fra offentlig til privat arbeidsgiver kan miste retten til avtalefestet pensjon (AFP).

Vedtatt onsdag

Kvelden før – onsdag kveld – vedtok formannskapet i Nordre Follo å konkurranseutsette deler av renholdstjenesten gjennom en anbudskonkurranse.

Oppstart med 25 prosent tilsvarer en avdeling. Påfølgende år gjelder det 50 prosent, og dermed to avdelinger.

Anbudskonkurransen gjennomføres med en øvre kostnadsramme med utgangspunkt i kommunens kostnadsbilde, kvalitet og hyppighet.

Ny arbeidsgiver

Høyst sannsynlig vil det bli en virksomhetsoverdragelse. Da kan de ansatte få beholde jobben sin, og hvis de er heldig også lønna.

Men lønnsutviklingen vil bli dårligere, viser all praksis ved lignende anbudsutsettinger.

De vil også falle ut av det kommunale pensjonssystemet. Dermed står ikke bare jobben i spill, men også lønna og pensjonen.

Det kan settes krav om å beholde lønnsvilkår ved virksomhetsoverdragelsen, men bare ut tariffperioden. Det er også stor forskjell på lønnsnivået i KS-avtalen og privat sektor.

– De tror de skal tjene penger på dette. Men man vet jo ikke, sier Anita Lorentsen.

Er forbauset

LO-leder Kine Asper Vistnes sier hun blir litt forbauset over kommunens grep. Nå har hun besøkt flere steder hvor dette ligger på bordet. For kort tid siden besøkte hun Fagforbundet i Trondheim, hvor det er vedtatt fritt brukervalg. Det skaper usikkerhet også der.

– De som vil gjennomføre dette, har egentlig ikke noen argumenter om hvorfor de gjør det, sier hun til FriFagbevegelse.

LO-leder Kine Asper Vistnes. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn/NTB

Spørsmål om lønn og pensjon mener hun opplagt er det man ønsker å spare.

– Her har vi folk som har hatt samme jobb i 25 år. De har hatt en trygg arbeidsplass. Plutselig blir rettighetene dine satt i spill, påpeker Vistnes.

LO-lederen mener det skaper en enorm usikkerhet blant de ansatte. Og mener det tegner seg et tydelig bilde av at dette handler om ideologi.

– Der går det en klar skillelinje i politikken, påpeker hun.

Ikke helsebygg

– Ved en kritisk hendelse, for eksempel pandemi, må kommunen ha beredskap på renhold. Slike situasjoner krever rask og fleksibel innsats fra renholderne og vaskeriet, noe som er vanskelig å få til ved en full konkurranseutsetting, forklarer kommunedirektøren til Østlandets Blad.

Han anbefaler ikke å konkurranseutsette vask i helsebygg. Dessuten er det usikkert om vaskeriet bør konkurranseutsettes.

For å unngå sosial dumping understreker kommunedirektøren overfor samme avis at det er viktig å stille krav om tariffavtale eller minstelønn, slik at ansatte beholder rettferdige vilkår.

Men han innrømmer at ansatte over 55 år risikerer å miste AFP-rettigheter om de går over til privat pensjon.

– Ingen kjerneoppgave

Varaordfører Knut Tønnes Steenersen (Frp) har besvart spørsmål fra FriFagbevegelse på vegne av seg selv og ordfører Cecilie Pind (H).

– Flertallspartiene mener kommunen må bruke ressursene på det som er våre aller viktigste kjerneoppgaver, svarer Steenersen. Og viser da til skole, helse og omsorg.

– Samtidig har kommunen fått strammere økonomiske rammer fra regjeringen gjennom inntektssystemet. Vi er nødt til å se på nye løsninger for å sikre bærekraftig drift. Vi må vurdere alle sider av driften i forhold til effektivitet og vurdere nye løsninger der det er mulig, legger han til.