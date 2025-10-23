Renate sluttet som sykepleier: – Følte at jeg ikke kunne strekke til
Til tross for at hun elsket jobben, ble arbeidspresset for stort. Renate Boge valgte å slutte som sykepleier.
«Jeg sluttet som sykepleier i fjor.
Ikke fordi jeg ville.
Men fordi jeg ikke orket mer», skrev Renate Boge på Facebook.
FOTO: Privat
«Jeg kunne gått tilbake i morgen, hvis forholdene lå til rette. Hvis vi hadde nok folk. Nok tid. Nok tillit. Hvis vi fikk lov til å gjøre det vi ble sykepleiere for: å hjelpe mennesker», skriver Boge i innlegget på Facebook.
Boge begynte på sykepleierstudiet i 2019 og hadde fra før av jobbet i helsesektoren. Da var hun blant annet helsesekretær og hjemmesykepleier.