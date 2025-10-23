«Jeg sluttet som sykepleier i fjor. Ikke fordi jeg ville. Men fordi jeg ikke orket mer», skrev Renate Boge på Facebook. FOTO: Privat

«Jeg kunne gått tilbake i morgen, hvis forholdene lå til rette. Hvis vi hadde nok folk. Nok tid. Nok tillit. Hvis vi fikk lov til å gjøre det vi ble sykepleiere for: å hjelpe mennesker», skriver Boge i innlegget på Facebook.



Boge begynte på sykepleierstudiet i 2019 og hadde fra før av jobbet i helsesektoren. Da var hun blant annet helsesekretær og hjemmesykepleier.