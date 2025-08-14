Remi Sølvberg sier ja takk til atomkraft

Når var din politiske oppvåkning?

– Det var da jeg var ung og ble med i Natur og Ungdom, og i 1994, da jeg kunne stemme for første gang, var det ja/nei til EU. Jeg så allerede da at naturen og verden hadde et stort problem med forurensning, og jeg forsto at det var kapitalinteressen som sto bak – store fabrikker, store konsern, store eiere, som så penger i stedet for naturens verdi. Når EU-kampen startet, var jeg ikke sikker på at store interesser i Europa ville ha de samme interessene som vi her oppe på berget i Norge.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?