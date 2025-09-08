Jubelen sto i taket da de første resultatene tikket inn til Rødts valgvake liker etter klokken 21.00. Foto: Thomas Fure / NTB

Det var god stemning på Rødts valgvake i Samfunnssalen i Oslo mandag kveld. Salen var fylt til randen av forventningsfulle velgere.

De hadde grunn til å være spente.

De siste meningsmålingene før valgdagen viste nemlig at Rødt lå på rundt seks prosents oppslutning, ifølge Poll of Polls. Det gjorde at partiet kjempet tett mot MDG, Sp og SV om å bli landets fjerde største parti bak Ap, Frp og Høyre.