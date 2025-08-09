Navn i nyhetene
Rekordmange skal delta på maktens uke
Ordfører Robert Cornels Nordli blir stoppet i sentrum av ivrige arendalitter i forkant av Arendalsuka.
Robert Cornels Nordli fra Arbeiderpartiet har vært ordfører i Arendal kommune siden 2015.
FOTO: Arendal kommune
Arendalsuka er jo en demokratifestival. Hvordan bidrar arrangementet i det norske demokratiet?
– Arendalsuka holder luft i den politiske debatten. Vi bidrar til åpenhet – og her er det rom for å uttrykke meningene våre og til å lytte og forstå hverandre. Det er et mangfoldet av aktører som kommer.
Hva gjør Arendalsuka annerledes enn andre politiske eller samfunnsengasjerende arenaer?