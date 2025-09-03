Rekordmange overnattinger i Norge i juli

Norsk reiseliv har hatt en god sommer med mye besøk på overnattingssteder. Her fra Innerdalshytta og fjellformasjonen Innerdalstårnet i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Paul Kleiven / NTB

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I juli var det 7,4 millioner overnattinger ved hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Det er 611.000 flere overnattinger enn i samme måned i fjor, en økning på 9 prosent.

Norsk reiseliv fikk en knallstart med rekordhøye overnattingstall også for juni måned, og trenden fortsatte i juli.

– Sammenlignet med juli i fjor, som også var rekordmåned, var det en økning i både norske og utenlandske overnattinger. Utlendinger bidro mest til økningen, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Annonse

Størst er økningen for utenlandske overnattinger, med 17 prosent flere enn juli i fjor. Også norske overnattinger øker, med 4,5 prosent.

Storby-bonanza

Mer enn halvparten av overnattingene i juli, 3,8 millioner, var på hotell, en økning på 9,1 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Storbykommunene hadde klart flest hotellovernattinger, der Oslo og Bergen til sammen sto for over en firedel av alle hotellovernattingene, med 658.000 og 356.000. Særlig de utenlandske hotellovernattingene fikk et kraftig oppsving, med 16 prosent i Oslo, og hele 40 prosent i Bergen.

Annonse

Landene med flest overnattinger registrert i Norge i juli, var Tyskland, Nederland og USA, med nær 1,2 millioner overnattinger til sammen. De hadde økningen fra juli i fjor på henholdsvis 8,4 prosent for Tyskland og hele 21 og 25 prosent for Nederland og USA.

Ut nær norsk natur

Norge kan for øvrig notere seg økning i overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem også. Trolig har god vær i store deler av landet bidratt til økningen.

Norsk reiseliv har hatt en god sommer med mye besøk på overnattingssteder. Erik Johansen / NTB

Flest hadde campingplassene, med 2,9 millioner overnattinger i juli, en økning på 9,8 prosent fra i fjor. På hyttegrender og vandrerhjem var det 637.000 overnattinger, en økning på 5 prosent fra samme måned i fjor.

Annonse

Særlig Vestfold fylke fikk flere besøkende på campingplassene, med 60.000 flere overnattinger enn i juli i fjor, en økning på 23 prosent. I Vestland var det over 40.000 flere campingovernattinger, mens i Agder økte tallet med 32.000.