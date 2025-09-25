Rekordhøy arbeidsstyrke: – Flere vil jobbe

Det var ingen endring i ledighetstallene fra juli til august. Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB

I august, som i juli, var 144.000 personer uten jobb i Norge.

Arbeidsledigheten var med det på 4,7 prosent forrige måned, viser SSBs Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) for august.

– Arbeidsledigheten har økt med 0,6 prosentpoeng siden årsskiftet, og det er blant unge mellom 15 til 24 år ledigheten har økt mest, skriver Tonje Køber, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, i en artikkel på byråets nettside.

Hun sier at for den yngste aldersgruppen er det særlig et økt arbeidstilbud som har drevet ledigheten oppover.

– Flere vil jobbe

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) er fornøyd med AKU-tallene. Ifølge henne viser de at flere vil jobbe, og at flere har kommet i jobb.

– Særlig gjelder det mange unge. Deltakelsen i arbeidsstyrken er på et rekordhøyt nivå, skriver hun i en epost til NTB.

I august var arbeidsstyrken, altså personer som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet, på rundt 3 millioner mennesker. Det er 73,4 prosent av befolkningen.

Forrige gang andelen var høyere enn det, var i juni 2009, og da lå den på 73,5 prosent, ifølge byrået.

– Positivt for arbeidslivet

– Et høyere antall unge, og ukrainere som har kommet inn i arbeidsstyrken og er klar for å jobbe, forklarer tallene. Økte levekostnader er nok med på å bidra til at flere unge og studenter søker seg jobb, skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge i en epost til NTB.

Han mener det er positivt for arbeidslivet at yngre i større grad jobber fordi da er det flere som skaffer seg erfaring.

Ledigheten har gjennom året økt mest blant unge i alderen 15 til 24 år.