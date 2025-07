Reiselivssjef ut mot saker om «turist-kaos» i Lofoten: – Turistene skremmes vekk

– De siste ukene har jeg vært i kontakt med flere hoteller som melder om avbestillinger linket til mediedekningen i norske og internasjonale medier, sier daglig leder og reiselivssjef Line Renate Samuelsen i Destinasjon Lofoten i en pressemelding.

Nå roper hun varsku om medienes dekning av turistsituasjonen og mener pressen må ta ansvar.

– Det er skapt et bilde av at Lofoten er overturistifisert gjennom hele sommeren. Sannheten er langt mer nyansert.

– Katastrofalt

Reiselivssjefen erkjenner at det er et par dager i året der infrastrukturen ikke tåler belastningen knyttet til turisme, men mener at de i all hovedsak har god kapasitet til å ta imot gjestene som kommer til regionen.

Samuelsen har vært i kontakt med flere nærbutikker i regionen som har uttrykt bekymring om den negative presseomtalen, fordi mange av dem er helt avhengige av omsetningen de har i sommermånedene.

– For disse vil det være katastrofalt om turistene skremmes vekk, sier hun.

– Langt ifra sannheten

Reiselivssjefen forteller videre at hun nesten daglig blir kontaktet av internasjonale medier, deriblant den tyske kringkasteren ZDF, som har fått med seg den norske medieomtalen og vil lage «kaos-saker». Nå ber hun mediene ta ansvar.

– Jeg vet at mange av de som bor og lever i regionen, savner edruelighet i dekningen av turist-situasjonen. At vi har våre utfordringer, er det ingen tvil om.

– Men det er trist hvis vi leder potensielle gjester til å tro at kaos er normalen. Det er langt fra sannheten, avslutter hun.

– Uheldig

Ordfører i Værøy kommune i Lofoten, Susan Berg Kristiansen (H) sier seg enig med Samuelsen i at medienes omtale av «turistkaos» gir et skjevt bilde av situasjonen. Hun understreker at kaos er unntaket, ikke normalen.

– Jeg mener det er uheldig dersom mediedekningen gir inntrykk av at hele Lofoten er overbelastet og «kaotisk». Det blir et unyansert bilde som potensielt kan skade reiselivet, og spesielt for de små lokalsamfunnene som er helt avhengige av turismen for å opprettholde både aktivitet og arbeidsplasser, sier Kristiansen til NTB.

Også varaordfører i Vågan kommune, Marit Olsen (Ap), har forståelse for reiselivssjefens uttalelser. Hun erkjenner samtidig at det er utfordringer knyttet til masseturismen, særlig når det kommer til trafikkavvikling på smale veier.

– Negativ omtale er selvsagt negativt og kan virke inn på næringslivet i Lofoten. Jeg håper selvsagt at mediene vil gi et nyansert og riktig bilde av situasjonen i Lofoten. Vi har utfordringer som må løses, slik at Lofoten fortsatt kan være et godt sted å bo i og å være turist i, sier hun.

