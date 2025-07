Regnskogen i Amazonas står overfor nye trusler

Bare måneder før verdens ledere skal samles på klimatoppmøtet COP30 i byen Belém i Brasil, har landet vedtatt en ny lov som svekker Brasils rammeverk for miljøtillatelser, melder den ideelle medieorganisasjonen Mongabay.

Frivillige organisasjoner og miljøvernere har kalt loven for «ødeleggelsesloven», og har advart om at den vil føre til det største tilbakeslaget for klimaet i Brasil på 40 år.

I 2024 forsvant 18 fotballbaner av jordas regnskog hvert minutt, ifølge tall fra nettplattformen Global Forest Watch, som blant annet støttes av Norge. 42 prosent av det totale tapet skjedde i Amazonas.